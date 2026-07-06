周嘉洛Stanley兩台「最年輕法官」世紀同框 兩人私下驚爆「神祕交集」
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周嘉洛與MIRROR成員Stanley邱士縉近期因分別在兩台劇集中飾演「最年輕法官」而被瘋狂比較，兩派粉絲爭論不休之際，一張兩人私下低調合照突然在網上瘋傳，照片中的互動令所有人都沒想到。
兩人戴帽低調現身握手豎拇指互讚
網上流傳的合照中，周嘉洛與Stanley同樣打扮低調，兩人戴着帽子面對鏡頭，緊緊握手之餘更齊齊豎起大拇指大方互讚，畫面打破了外界一直以來對兩台藝人「互相敵視」的想像。從照片可見，兩人私底下頗有交集，合照流出後隨即引爆網絡討論，不少人大讚這是新一代演員惺惺相惜的表現。
周嘉洛Stanley均公開回應無需刻意比較
面對外界鋪天蓋地的比較聲音，兩位當事人均展現出高EQ的一面。Stanley曾在訪問中表示：「角色純粹視乎個人口味，難以直接比較。」周嘉洛亦大方回應：「兩劇各有特色，完全無需刻意比較。」兩人的態度一致，似乎早已達成默契，拒絕被外界的比較文化牽着走。
《正義女神》鄭官對決《COURT!》方官風格截然不同
事實上，兩人的法官角色在設定和演繹上確實走向完全不同的路線。周嘉洛在《正義女神》中飾演鄭邵文（鄭官），角色由裁判官一路升遷至高等法院暫委法官，演繹風格偏向人性化，着重法庭外的心理博弈與情感掙扎。而Stanley在《COURT!》中飾演方仲恆（方官），角色設定為裁判法院裁判官，走正氣凜然的傳統路線，展現出法庭上不容侵犯的專業氣場。
兩派網民爭論不休意見呈現兩極化
儘管當事人已表態無需比較，網民依然在各大平台激烈交鋒。力撐Stanley的網民大讚：「大表哥氣場十足，外型夠高大正氣」，認為他把法官的威嚴發揮得淋漓盡致。支持周嘉洛的網民則反擊：「嘉洛擺脫了喜劇感，眼神表情細節拿捏得更有深度」。亦有網民充當和平使者，指出兩人戲路與劇集走向各有千秋，根本無法直接比較，這場「鄭官vs方官」之爭至今仍未有平息跡象。
資料或影片來源：原文刊於新假期