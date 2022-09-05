周國賢離婚｜突宣布結束21年婚姻 重溫周國賢演唱會4大感動時刻
周國賢透露：已離婚年半
現年42歲的周國賢在其尾場（9月4日）演唱會結束後，突然向傳媒透露和其韓籍太太已分開了超過一年半，他直言好感恩前妻陪伴他走過了21年，現在他們仍然好深愛對方，只是選擇了用另一種方式去愛，因為前妻是圈外人，所以他以後不會再多講，只會用音樂去解釋，而他對3個囡囡亦會繼續履行做爸爸的責任，直到終老，以後他仍會如常和女兒見面，而他愛她們的心亦不會改變。
周國賢出道前已有韓國嬌妻
周國賢早在03年23歲時已經出道，殊不知他成名得早，結婚更加早，一出道已經自爆家有韓國嬌妻李美英，更在8年間生了3個女兒，話咁快3個女Clara、Rachel同Elisia已經分別有20歲、14歲同12歲，聽講大女Clara仲遺傳父親醉心音樂㖭。
周國賢曾自彈自唱向太太示愛
周國賢在2001年就早婚早育，據知他是在留學日本時對太太一見鍾情，22歲就決定結婚，並先後誕下3名女兒，但他一直少有同老婆公開放閃，2013年一度傳出周國賢搭上公司助手，搞到太太帶同女兒避走加拿大，有傳周國賢因此患上曾情緒病，幸得太太和女兒一直在身邊支持，才成功走出陰霾。2019年情人節，周國賢仲曾經在街頭自彈自唱，向太太表達愛意。
周國賢曾感嘆：萬事萬物都在變
睇番周國賢社交網，今年6月他曾貼出自己在2015年時的舊照，當時的他仍戴著婚戒，文中他感觸地寫著：「萬事萬物都在變，生老病死，忠誠與背叛，敵人與友人，一切都在變化之中，沒有一處靜止不變…變化已是世界的本質，唯一不變的只有變，強化自己。」
重溫周國賢演唱會4大感動時刻
周國賢入行18年首度在紅館開騷，雖然今次《THE END》演唱會只得3場，但仍然有不少感動時刻，除了講離婚一事外，還有和Zarahn昔日隊友齊上紅館、提及離世家姐，以及與ToNick恆仔互嘴一刻等。
1）講18年首登紅館
談到自己首個紅館個唱，周國賢含淚指每一個人的步伐都有所不同，有些人可以一、兩年就踏上紅館舞台，而他卻花了18年時間，才終於有屬於自己的紅館騷，令他百感交集：「的而且確我有攝高枕頭去諗呢個問題，但真係諗唔到，知道嘅話我一早已經上咗！我幻想咗呢個moment好多年，（四面台）原來係咁嘅，嘩！原來個腦海係全部空白。」
2）Zarahn昔日隊友齊上紅館
周國賢在演唱會上邀請了Zarahn三位戰友一同演出，並感觸表示今次的紅館演唱會「除咗係自己第一次，亦係Zarahn嘅第一次。」原來樂隊Zarahn已成軍27年，他們在社交網曬出4人合照，並表示：「 終於能夠在紅館唱歌，雖然很老土，但我們很想説：『只要一直一直堅持！keep Movin‘ On！跌下來不緊要，站起來，再跌下來也不緊要，也請繼續再站起一直向前！因為，我們也相信這個世界是充滿希望的！一直也會相信！』我們，加油！」
周國賢與Zarahn – 怪誕城之夜：
周國賢與Zarahn – 如果感覺有顏色：
3）同ToNick恆仔互嘴
到了演唱會尾聲，周國賢請來樂隊ToNick合唱《時空》，臨退場時，ToNick主音恆仔上前給了周國賢一個抱抱，兩人更忽然嘴了一啖，令全場氣氛High爆。
4）講離世「家姐」
Enore部份，周國賢透露在今次開騷前一星期，有一位共事7年司機同事離世，他指對方就像他的家姐一樣，他哽咽地說：「我喺呢個地方（紅館）一而再、再而三咁擦身而過，冇咗一次又一次機會，直到今日終於可以喺呢度，但佢行早咗少少。我記得早幾個月前知道呢個消息，可以嚟紅館，佢話：『我終於可以車你上紅館喇！』佢做到啦，多謝家姐，我哋會再見，this is not the end！」之後他便哭著獻唱了《身後身》和《塵世美》，一連三場都在台上灑淚！
周國賢 – 塵世美
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