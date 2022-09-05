周國賢離婚｜突宣布結束21年婚姻 重溫周國賢演唱會4大感動時刻

周國賢（Endy）的首個紅館演唱會日前已圓滿結束，同時周國賢亦宣布結束了其長達21年的婚姻！他在接受傳媒訪問時，直言已與太太分開了超過一年半，因為前妻並非公眾人物，所以他以後不會再談論這件事，只會用音樂去解釋，同時他又表明和前妻仍然深愛對方，他亦會繼續履行做爸爸的責任，直到終老。