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周國賢離婚｜突宣布結束21年婚姻 重溫周國賢演唱會4大感動時刻

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周國賢（Endy）的首個紅館演唱會日前已圓滿結束，同時周國賢亦宣布結束了其長達21年的婚姻！他在接受傳媒訪問時，直言已與太太分開了超過一年半，因為前妻並非公眾人物，所以他以後不會再談論這件事，只會用音樂去解釋，同時他又表明和前妻仍然深愛對方，他亦會繼續履行做爸爸的責任，直到終老。

周國賢透露：已離婚年半

現年42歲的周國賢在其尾場（9月4日）演唱會結束後，突然向傳媒透露和其韓籍太太已分開了超過一年半，他直言好感恩前妻陪伴他走過了21年，現在他們仍然好深愛對方，只是選擇了用另一種方式去愛，因為前妻是圈外人，所以他以後不會再多講，只會用音樂去解釋，而他對3個囡囡亦會繼續履行做爸爸的責任，直到終老，以後他仍會如常和女兒見面，而他愛她們的心亦不會改變。

周國賢 周國賢首度登上紅館表演，多次在台上爆喊，似乎十分感觸。在尾場演唱會結束後，周國賢更突然向傳媒透露和其韓籍太太已分開了超過一年半。
周國賢首度登上紅館表演，多次在台上爆喊，似乎十分感觸。在尾場演唱會結束後，周國賢更突然向傳媒透露和其韓籍太太已分開了超過一年半。（圖片來源：[email protected]
周國賢、黃家強鍾情日、韓女生！細數6個娶外籍老婆男星
本刊曾拍得周國賢和他的韓籍太太李美英一同接送女兒放學，雖然生過3個女，但李美英身形仍然fit到漏，打扮亦充滿少女味。（圖片來源：新傳媒照片庫）

周國賢出道前已有韓國嬌妻

周國賢早在03年23歲時已經出道，殊不知他成名得早，結婚更加早，一出道已經自爆家有韓國嬌妻李美英，更在8年間生了3個女兒，話咁快3個女Clara、Rachel同Elisia已經分別有20歲、14歲同12歲，聽講大女Clara仲遺傳父親醉心音樂㖭。

39歲周國賢早婚早生 plt 廿四孝老竇接埋女仲包辦埋接送囡囡嘅同學仔，四個女仔坐上車，非常熱鬧。
2019年，周國賢曾親自揸車接載當時11歲嘅二女Rachel（左一）及其同學仔離開興趣班，當時Rachel已亭亭玉立，身高接近母親（右一）。（圖片來源：新傳媒照片庫）
周國賢 周國賢曾透露大女Clara遺傳了自己的音樂細胞，年紀輕輕已經識得作曲兼編曲，他表示3個女兒現在都生活得好開心，心情似乎未有受父母離婚影響。
周國賢曾透露大女Clara遺傳了自己的音樂細胞，年紀輕輕已經識得作曲兼編曲，他表示3個女兒現在都生活得好開心，心情似乎未有受父母離婚影響。（圖片來源：新傳媒照片庫）

周國賢曾自彈自唱向太太示愛

周國賢在2001年就早婚早育，據知他是在留學日本時對太太一見鍾情，22歲就決定結婚，並先後誕下3名女兒，但他一直少有同老婆公開放閃，2013年一度傳出周國賢搭上公司助手，搞到太太帶同女兒避走加拿大，有傳周國賢因此患上曾情緒病，幸得太太和女兒一直在身邊支持，才成功走出陰霾。2019年情人節，周國賢仲曾經在街頭自彈自唱，向太太表達愛意。

周國賢 2019年情人節張繼聰和謝安琪曾在尖沙咀海傍偶遇周國賢夫婦，當時周國賢仲借用街頭樂隊的結他獻唱了一首《目黑》冧妻。
2019年情人節張繼聰和謝安琪曾在尖沙咀海傍偶遇周國賢夫婦，當時周國賢仲借用街頭樂隊的結他獻唱了一首《目黑》冧妻。（圖片來源：[email protected]

周國賢曾感嘆：萬事萬物都在變

睇番周國賢社交網，今年6月他曾貼出自己在2015年時的舊照，當時的他仍戴著婚戒，文中他感觸地寫著：「萬事萬物都在變，生老病死，忠誠與背叛，敵人與友人，一切都在變化之中，沒有一處靜止不變…變化已是世界的本質，唯一不變的只有變，強化自己。」

周國賢 周國賢曾貼出自己在7年前夾band時的舊照，當時的他仍戴著婚戒。
周國賢曾貼出自己在7年前夾band時的舊照，當時的他仍戴著婚戒。（圖片來源：[email protected]
周國賢 早在去年1月，周國賢久違地登上舞台表演時，手上已無戴婚戒。
早在去年1月，周國賢久違地登上舞台表演時，手上已無戴婚戒。（圖片來源：[email protected]

重溫周國賢演唱會4大感動時刻

周國賢入行18年首度在紅館開騷，雖然今次《THE END》演唱會只得3場，但仍然有不少感動時刻，除了講離婚一事外，還有和Zarahn昔日隊友齊上紅館、提及離世家姐，以及與ToNick恆仔互嘴一刻等。

1）講18年首登紅館

談到自己首個紅館個唱，周國賢含淚指每一個人的步伐都有所不同，有些人可以一、兩年就踏上紅館舞台，而他卻花了18年時間，才終於有屬於自己的紅館騷，令他百感交集：「的而且確我有攝高枕頭去諗呢個問題，但真係諗唔到，知道嘅話我一早已經上咗！我幻想咗呢個moment好多年，（四面台）原來係咁嘅，嘩！原來個腦海係全部空白。」

周國賢 周國賢形容上紅館舞台比上叱咤頒獎台令他更加緊張。
周國賢形容上紅館舞台比上叱咤頒獎台令他更加緊張。（圖片來源：[email protected]
周國賢 周國賢一度在台上瞓低，去感受紅館舞台。
周國賢一度在台上瞓低，去感受紅館舞台。（圖片來源：[email protected]

2）Zarahn昔日隊友齊上紅館

周國賢在演唱會上邀請了Zarahn三位戰友一同演出，並感觸表示今次的紅館演唱會「除咗係自己第一次，亦係Zarahn嘅第一次。」原來樂隊Zarahn已成軍27年，他們在社交網曬出4人合照，並表示：「 終於能夠在紅館唱歌，雖然很老土，但我們很想説：『只要一直一直堅持！keep Movin‘ On！跌下來不緊要，站起來，再跌下來也不緊要，也請繼續再站起一直向前！因為，我們也相信這個世界是充滿希望的！一直也會相信！』我們，加油！」

周國賢 周國賢同Zarahn三位戰友在後台合照。
周國賢同Zarahn三位戰友在後台合照。（圖片來源：[email protected]
周國賢 樂隊Zarahn已成軍27年，終於一齊登上紅館舞台。
樂隊Zarahn已成軍27年，終於一齊登上紅館舞台。（圖片來源：[email protected]

周國賢與Zarahn – 怪誕城之夜：

周國賢與Zarahn – 如果感覺有顏色：

3）同ToNick恆仔互嘴

到了演唱會尾聲，周國賢請來樂隊ToNick合唱《時空》，臨退場時，ToNick主音恆仔上前給了周國賢一個抱抱，兩人更忽然嘴了一啖，令全場氣氛High爆。

周國賢 樂隊ToNick與周國賢在後台合照。
樂隊ToNick與周國賢在後台合照。（圖片來源：[email protected]
周國賢 台上周國賢捉實恆仔送上嘴咀！
台上周國賢捉實恆仔送上嘴咀！（圖片來源：[email protected]

4）講離世「家姐」

Enore部份，周國賢透露在今次開騷前一星期，有一位共事7年司機同事離世，他指對方就像他的家姐一樣，他哽咽地說：「我喺呢個地方（紅館）一而再、再而三咁擦身而過，冇咗一次又一次機會，直到今日終於可以喺呢度，但佢行早咗少少。我記得早幾個月前知道呢個消息，可以嚟紅館，佢話：『我終於可以車你上紅館喇！』佢做到啦，多謝家姐，我哋會再見，this is not the end！」之後他便哭著獻唱了《身後身》和《塵世美》，一連三場都在台上灑淚！

周國賢 – 塵世美

周國賢 周國賢在台上多次感觸流淚。
周國賢在台上多次感觸流淚。（圖片來源：[email protected] CrazyStar）
周國賢 講到近日離世的「家姐」，周國賢更一度哽咽。
講到近日離世的「家姐」，周國賢更一度哽咽。（圖片來源：[email protected] CrazyStar）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected] CrazyStar資料或影片來源：[email protected] CrazyStar、 TVB 娛樂新聞台

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