中年好聲音4｜周志康背景晉級之路及參賽歌單 盛傳10強出局網民點睇
周志康是誰？年齡、職業及家庭背景
周志康36歲，職業為藝人及主持，來自或具香港背景。家庭方面，已婚，育有兩名女兒。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。
《中年好聲音》讓一批未曾正式出道、曾暫停音樂夢，或已在行內累積經驗的參賽者重新站上大型舞台。周志康的看點不只是一場高分演出，更在於如何因應每輪主題調整曲風、語言和舞台呈現。
周志康晉級流程：由初賽一路打入10強
以蒙面「企鵝人」身份參賽，憑《TOUCH》獲5燈；揭面後繼續通過70強、40強、導師分組、30強、24強、20強、18強、16強、中123助力賽及11強。10強原唱之夜與關楚耀合唱《你當我什麼》，取得90分。
10強階段採用累積計分制，每場選曲及即場狀態都會影響排名，因此單憑一次高分或網上流傳名單，並不足以判定最終賽果。讀者宜以節目正式公布為準。
周志康參賽歌單及代表作
按節目片段及公開報道整理，周志康曾演唱：《TOUCH》、《悲哀代言人》、《一步一生》、《祝君好》、《你當我什麼》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。周志康以「企鵝人」身份參賽，是《中年好聲音4》中顏值擔當，感情真摯、鬥心超強。他擁有16年音樂路，曾貼長文回顧並感慨心跳終於回來，賽事中多次突破自我：首度反串花旦逾一小時化妝致敬非遺文化、唱《祝君好》大爆發獲梁漢文讚突然好似張智霖、獻唱《天下無雙》予孖生哥哥周志文令對方台下爆喊、與劉威煌以17年兄弟情合體、以及挑戰《直上》獲讚為參賽最好一次。他亦曾唱《認錯》、《一步一生》、《身體健康》時爆喊，憶起病榻往事與囡囡舉動而愧疚感動全場，更與馬浩宜借位咀嘴跳辣舞、克服心魔晉級，即使與許美琪跌入待定區或被肥媽狠批揸咪，仍以真性情與努力重拾歌手夢，展現堅毅魅力。
周志康唱歌特色與網民評價
中音音色穩定，擅長深情慢歌及細膩情緒。由於本身是TVB藝人並有劇集曝光，部分網民質疑賽果會否受背景影響甚至有出局的傳聞流出，但由於他一直表現穩定，卻被部份評審批評為欠缺自信，網友普遍認為對周志康的評價並不公允。
周志康Instagram
想追蹤周志康的近況，可瀏覽其公開Instagram：@danielchau928。
周志康唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，周志康與關楚耀合唱《你當我什麼》的官方片段：
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