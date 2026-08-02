中年好聲音4｜周志康背景晉級之路及參賽歌單 盛傳10強出局網民點睇

周志康是《中年好聲音4》10強之一，36歲的周志康2009年參加第一屆歌唱選秀節目《超級巨聲》後正式入行，憑鮮明聲線令其在比賽中建立辨識度，盛傳10強止步的周志康，被指一直遭評審忽視，每個回合分數都被打折扣，令人感到不值！