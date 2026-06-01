東張西望｜周志文撐周志康藏大洋蔥 孖生兄弟同場爆笑話 海兒都認錯
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周志康與劉威煌都參加過《超級巨聲》，兩人相隔17年在《中年好聲音4》再度同台演出《失魂》，周志康的孖生哥哥周志文首度現身活動現場支持弟弟，一齊接受《東張西望》訪問，兩人笑指因外貌太相似而鬧出連串烏龍，工作人員甚至老師都將哥哥誤認為參賽者，而周志文眼泛淚光的一番話更令全場動容。
周志文行走廊被工作人員連環誤認為參賽者
周志文透露自己剛到場時已經笑料百出，他在走廊行過時不斷有人向他打氣：「好多人同我講『加油』，我話要加咩油呀？打氣都要力咩？」更搞笑的是，連海兒老師都以為他就是參賽的周志康，問他為何穿得如此素色，甚至追問：「你仲未ready？使唔使開聲呀？」原來對方根本不知道他們是雙胞胎兄弟，這場「撞臉」烏龍令在場所有人都忍俊不禁，而周志文亦相當配合地將誤會演繹得幽默十足。
周志文眼泛淚光分享全家被弟弟歌聲洗腦
笑完之後，周志文又分享了父母的溫馨支持：「每個星期日阿康唱完歌之後，我哋屋企就會不斷俾佢唱嘅歌洗腦，我阿媽會播，我阿爸會播，跟住係咁sent出嚟，但係真係聽幾多次都唔會厭。」說到這裡他眼眶已經泛紅，聲音微微顫抖地補充：「真係好感謝呢個平台畀阿康有機會可以通過唱歌，俾人重新去認識佢。」周志康見狀立即拍拍哥哥膊頭安慰，而周志文則堅持說：「不論做哥哥又好，或者一個陪同佢咁耐去成長嘅人，我冇喊，係開心呀件事。」
周志康感性回應多謝哥哥默默陪伴成長
面對哥哥的真情流露，周志康同樣感觸良多，他回憶起兩兄弟當年一起參加歌唱比賽的日子：「當年同佢一齊行呢條路，一齊參加歌唱比賽，到呢個moment其實佢唔需要講支持我，我已經感受到佢嘅力量。」周志康坦言哥哥一直都在背後默默支持，每一個家人都是如此，他直接向哥哥說：「你嘅緊張，我都感受到，多謝你！」兩兄弟從《超級巨聲》時期一路走來，感情深厚，這段感言令不少觀眾都大為感動。
網民大讚孖生兄弟情深好感動
片段曝光後隨即引起網民熱議，不少人都被這對孖生兄弟的真摯感情所打動，留言區湧現大量感性回應：「睇到阿文眼濕濕真係好感動」、「有家人支持真係最大動力」、「兩兄弟一齊長大一齊追夢好難得」。亦有網民笑指工作人員的烏龍實在太搞笑：「連老師都認錯人，證明真係一模一樣」、「如果我係阿文我都會覺得好好笑」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期