57歲周慧敏孖曾比特合唱《流言》被狠批歌喉退步 網民鬧爆：仲夠膽開演唱會
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現年57歲的「玉女掌門人」周慧敏，近月來正於內地舉行《地老天荒愛一場巡迴演唱會》，但最近有網民貼出她在上海場中，和曾比特合唱國語歌《流言》的片段，就引來不少網民熱議，狠批她的歌喉超驚嚇！
周慧敏 被網民直斥「難聽到嘔」
周慧敏和曾比特合唱《流言》的片段一出，即被網民直斥：「真係好難聽，仲夠膽死開演唱會」、「好恐怖，好心放過大家啦」、「對事唔對人，其實真係垃圾級別，不如唔好再唱啦」、「難聽到嘔，但佢真係當無事發生，咁樣嘅歌聲點同觀眾交待呀！」、「差成咁都走出嚟開演唱會，人哋俾錢睇演唱會，邊個都唔收貨啦！」
網民慨嘆：變咗阿婆聲
也有網民慨嘆：「美魔女都敵唔過歲月」、「原來聲帶也可以聽出年齡」、「變咗阿婆聲」、「57歲了，外表都仲可以靠去打針做醫美保住，唱歌唔得」、「公道啲講，都57歲，把聲用咗幾十年梗有勞損，如果真係聲帶問題而仲有勇氣企上台表演，我會體諒佢」、「她近年都這樣，嗓子大概從2016年開始衰退」、「佢呢十年差到嘔」等。
有網民力撐係聲帶出問題
亦有網民擔心周慧敏的身體健康狀態，力撐她只是因為有病而變聲：「似有病，唔夠氣咁唱」、「她聲帶感覺出了問題，有點沙」、「聲帶閉合出咗問題漏氣，可能係結繭，應該復原唔到，要停止唱歌」、「應該係有唔舒服喉嚨有啲沙，發聲都好似好辛苦咁」、「似係佢聲帶出咗問題多啲喎，一係就係病緊，佢唱歌不嬲都麻麻，但係未至於咁樣。」
即睇Fans角度現場直拍
撰文：東方新地圖片來源：IG@vivianchowwaiman、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期