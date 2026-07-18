功夫女足｜上映1週驚爆偷票房風波 周星馳罕有連發6動態發聲 手寫票惹眾怒

由周星馳編導大作《功夫女足》自內地上映以來走勢凌厲，截至昨日票房已衝破1,000,000,000人民幣大關。然而在這部重磅鉅製即將迎來里程碑之際，網上卻爆出大批觀眾只收到手寫戲票甚至遭塗改票根離譜狀況。星爺為此罕有地在社交平台連續發布多則動態揭露這場票房風波背後不尋常操作。