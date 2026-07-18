功夫女足｜上映1週驚爆偷票房風波 周星馳罕有連發6動態發聲 手寫票惹眾怒
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由周星馳編導大作《功夫女足》自內地上映以來走勢凌厲，截至昨日票房已衝破1,000,000,000人民幣大關。然而在這部重磅鉅製即將迎來里程碑之際，網上卻爆出大批觀眾只收到手寫戲票甚至遭塗改票根離譜狀況。星爺為此罕有地在社交平台連續發布多則動態揭露這場票房風波背後不尋常操作。
觀眾力撐周星馳新戲竟獲發手寫爛飛
電影《功夫女足》於本月十一日在中國大陸正式開畫，上映僅一星期便掀起觀影熱潮，各大戲院本應座無虛席並印發大量正規戲票。沒想到近日陸續有入場支持該片的觀眾在網上大吐苦水，指出自己真金白銀買飛入場，換來的卻是一張張極為簡陋手寫票據。更有眼利網民發現，部分戲票原本印有另一部動畫電影《八仙！》字眼，卻被職員粗暴地用筆劃走原名，再草草寫上這部話題作名稱，惹來大批影迷質疑有人從中作梗。
星爺對功夫女足疑似遭偷票房感錯愕
針對這場愈演愈烈手寫票風波，向來低調處理是非爭議當事人亦無法按捺不住。就在昨日，身兼編導重任主角本人在其官方Instagram帳號上，一反常態地連續發布六則限時動態。畫面中全是他轉發網民上載各種手寫戲票截圖，而他僅在圖片旁邊附上「？？？」三個問號作回應。
拆解內地戲院偷龍轉鳳轉移收益手法
翻查內地電影市場過往紀錄，這種被稱為偷票房操作手法屢見不鮮。據知，不法戲院為拉高某部特定冷門片或自營電影數據，會故意將熱門電影門票收益轉嫁到另一部作品身上。以今次事件為例，那部出現於塗改票根上神話題材動畫電影《八仙！》原定延後至兩年後才正式公映，目前僅處於點映階段，卻已錄得約72,000,000人民幣票房。強行將賣座大片收入計入其他電影帳戶做法，令電影票房數據嚴重失真。
網民留言怒斥行業黑幕要求徹查事件
事件曝光後迅速在各大社交平台發酵，大批影迷為這部即將突破1,000,000,000人民幣票房佳作抱不平。有網民在網上痛心疾首地留言表示「看個功夫女足，居然是手寫票？」表達強烈不滿。另一批粉絲則對戲院明目張膽做法感到憤怒，紛紛截圖並留言質問「是不是被偷票了11個人」，要求相關機構介入調查。這種漠視創作者心血並剝削觀眾權益行為，徹底點燃大眾怒火，讓這場風波持續於網絡延燒。
圖片來源：微博@電影功夫女足、IG@stephenchow資料或影片來源：原文刊於新假期