周星馳《功夫女足》定檔7.11首個預告流出！夢幻陣容曝光引網民熱議：期待爆燈
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周星馳睽違多年再執導筒，新作《功夫女足》今日正式宣布定檔7月11日全國上映，延續2001年《少林足球》功夫結合足球的核心概念。更令人震撼的是，這次演員陣容堪稱「破次元壁」級別，橫跨中日港三地巨星，星爺這次出招比想像中更狠。
《功夫女足》定檔海報視覺張力爆燈
官方微博今日發布定檔海報及預告，海報中一名女足隊員凌空飛踢，正面迎戰背後燃燒的巨型烈燄足球，配上熱血口號「心中這團火永不熄滅！」畫面極具衝擊力。電影由周星馳親自編劇並執導，領銜主演為金雞影后張小斐、迪麗熱巴及張藝興，三位主演據悉為完美呈現功夫結合足球的震撼場面，提前進組接受數月高強度特訓，落足心機備戰。
佐藤健劉嘉玲蔡思貝張繼聰齊齊加盟
除了「三核」主演外，特別出演名單更是星光熠熠。日本男神佐藤健、影后劉嘉玲、Rapper歐陽靖（MC Jin）、張繼聰、蔡思貝、歐陽萬成（Jimmy O. Yang）統統在列。更令人眼前一亮的是，前中國女足國腳趙麗娜以及爆紅日本舞團AVANTGARDEY也驚喜加盟，陣容之豪華堪稱近年華語片之最。
星爺25年後再拍足球片意義非凡
2001年《少林足球》上映時創下6,073萬港元票房紀錄，成為當年香港華語片票房冠軍，更令周星馳橫掃金像獎多個獎項。事隔25年，星爺再度以足球為題材開拍新作，今次將主角由男性轉為女性，概念上已屬破格之舉。電影原定7月「彈性定檔」，最終選擇在暑期檔黃金檔期7月11日正式上映，明顯對票房充滿信心。
網民熱議陣容直呼期待爆燈
消息一出，網民反應極為熱烈。有網民留言表示「佐藤健加周星馳，呢個組合係咩概念」，亦有人大讚「張小斐加迪麗熱巴，文戲武戲都有保證」。不過亦有網民擔心「星爺近年監製作品質素參差，今次親自執導會唔會唔同」，更有人好奇AVANTGARDEY在片中的角色，猜測可能與舞蹈動作場面有關。
圖片來源：微博、預告截圖、IG@carinalau1208、IG@sisleychoi、IG@takeruxxsato資料或影片來源：原文刊於新假期