周星馳《功夫女足》定檔7.11首個預告流出！夢幻陣容曝光引網民熱議：期待爆燈

周星馳睽違多年再執導筒，新作《功夫女足》今日正式宣布定檔7月11日全國上映，延續2001年《少林足球》功夫結合足球的核心概念。更令人震撼的是，這次演員陣容堪稱「破次元壁」級別，橫跨中日港三地巨星，星爺這次出招比想像中更狠。