谷德昭撐周星馳《功夫女足》3大理由激讚好睇：就係拍一齣卡通片
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由周星馳執導《功夫女足》近日於暑期檔熱映中，昔日戰友谷德昭專程北上深圳捧場後發佈長文分享影評。面對外界對星爺不再幕前演出的失望與爭議，谷德昭直言一個事實，解構星爺電影製作心思，形容是「漂亮的勝仗」！
谷德昭赴深圳撐《功夫女足》
谷德昭日前特意前往深圳處理銀行戶口解凍事宜，但他強調此行真正目的是專門入戲院觀賞好友周星馳執導暑期大作《功夫女足》。他在社交平台發佈長文分享觀影感受，期間強烈譴責部分網民「又罵又貼偷拍」行為十分「冇品」，更坦言如果再不親自購票入場支持，恐怕很快便會在網絡上「被動看完」整部電影。
接受星爺不再做幕前 新作似卡通片
針對網上湧現各種失望聲音，谷德昭直指很多觀眾仍然抱住想看周星馳親自演出及比較舊作心態入場。首先，他對此強烈呼籲大家：「周生都冇份演出，有咩好比較？星爺是獨一無二的，大家要接受他應該不再做幕前」。
其次，他形容《功夫女足》猶如一套真人卡通片，完全顛覆傳統小人物苦練路線，一開場峨嵋隊便以高強武功挑戰世界冠軍，透過一場接一場足球賽串聯故事，將整季《足球小將》熱血精華濃縮其中。
周星馳被讚留住童真獲評為漂亮勝仗
再者，谷德昭與周星馳相識多年並曾多次合作，作為舊日戰友他在帖文中大讚對方成功保留一份難能可貴童心，並將片中一眾漂亮女演員當作小朋友般拍攝。他在戲院現場剛好遇上一名足球教練帶領兒童足球隊觀影，親眼目擊小朋友全程「歡呼、大聲笑、郁手郁腳、拍爛手掌」，散場後依然百分百沉浸於周星馳構建出那個充滿童真與熱血世界中，他最後以英文寫道「Don’t Argue With Success」為電影打下極高分數。
網民評價兩極掀起迴響：有童心會覺得好睇
谷德昭這番言論隨即在各大社交平台引發網民熱議，觀眾對電影評價兩極。有網民留言狠批「終於明白你的意思，周生已經回塘回到拍卡通片」及諷刺指「曲直難分」，但同時亦有不少聲音力撐表示「個人覺得，有童心，就會覺得好睇」、「真心，好多觀眾都睇得好開心，睇戲娛樂本來就係要咁」，更有觀眾直言「如果有廣東話版，會睇多次」，雙方陣營各持己見。
資料或影片來源：原文刊於新假期