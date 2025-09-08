63歲周星馳罕有拜師學藝 對方竟然係大媽 憑1噱頭起家
63歲「喜劇之王」周星馳最近竟然反過來拜師學藝！他為內地節目《喜劇之王單口季》擔任評判，日前與12強學員見面，卻被拍到私下向其中一位50歲學員誠心請教「村頭吵架」的絕技，畫面曝光後引起熱議！
周星馳罕有「拜師」單獨請教學員
喜劇競賽節目《喜劇之王單口季第二季》近日進行得如火如荼，12位成功晉身總決賽的參賽者，日前更獲得寶貴機會，專程來港拜見周星馳。在眾多學員中，現年50歲、以「房主任」之名參賽的房紹莉意外成為焦點。她在個人社交平台上載與星爺的合照，並發文透露兩人鏡頭後的精彩互動。原來星爺對她在節目中展現的「村頭吵架」風格大感興趣，更主動向她請教箇中精髓，詢問為何吵架時要「坐在地上拍巴掌」，完全沒有巨星架子，場面相當有趣。
房主任激動發文 「我竟然教星爺吵架！」
能夠與偶像近距離接觸，甚至成為星爺的「臨時師傅」，房主任難掩興奮之情，在社交平台激動分享：「我從沒想過有一天我還能教星爺吵架！畢竟《九品芝麻官》裡星爺可是吵架扛把子！」她憶述當時星爺非常隨和，與她聊了很多，更主動要求她傳授吵架技巧。這段奇遇讓她感覺自己就像星爺電影裡的小人物一樣，成功「逆襲」了。當她提出合照請求時，星爺更爽快答應說「來呀來呀」，親民的態度讓她大呼「太開心了！」。
起底50歲房主任 前年靠「八卦」成名之路
這位能讓星爺拜師的房主任（房紹莉）並非等閒之輩。她的成名之路頗具傳奇色彩，一切始於前年（2023年），當時她以觀眾身份去看棟篤笑表演，被邀請上台互動時，她自稱是村裡的「資訊中心主任」，專門負責傳播村中八卦，其幽默又貼地的回答瞬間引爆全場，同年更正式簽約成為棟篤笑演員。去年7月，她參加《喜劇之王單口季第二季》，憑藉其獨特的「大媽」人設和生活化的笑料，一路過關斬將，成功殺入總決賽，最終獲得與星爺見面的機會，更憑藉自己的看家本領，引起了喜劇之王的注意。
圖片來源：小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期