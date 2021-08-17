59歲周星馳秘會17歲落選港姐 陪滑水豪華遊艇冧女
文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒圖片
周星馳富豪船P邂逅「翻版沈月」Ukei
周星馳被傳媒影到帶三名妙齡少女上其價值過億的豪華遊艇出海玩樂，當中一名17歲少女正是今屆的落選港姐張曉褀（Ukei），青春無敵、皮膚白𠵍加上一把長長秀髮，港姐面試時便有翻版沈月之稱。報道指星爺在今年6月一次富豪船P中認識Ukei，星爺見到Ukei立即上前抄牌，取得聯絡方法後，之後便邀請對方出海滑水﹗
Ukei成功獲香港小姐第二輪面試機會，打扮由清純學生妹，一變成貼身超短裙騷長腿的戰鬥格現身，最後無緣晉身入圍﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台直播截圖）
周星馳「一王三后」出海
日前星爺被傳媒拍下「一王三后」出海，星爺cap㡌再加上風褸上的㡌以「雙重保護」現身在香港仔碼頭，會合三女後一支箭帶隊上了艘橡皮艇，直駛向海中心，之後登上其價值過億的豪華遊艇。
周星馳晒滑水英姿
上船後，星爺換上全套滑水裝備，戴上超大太陽眼鏡及漁夫帽，在三女面前展現滑水英姿，之後輪到Ukei滑水，星爺體貼為女方拍片，玩足幾小時後，眾人返回豪華遊艇，星爺在夾板上佻皮用水射向Ukei，然後又請對方為自己射水沖身，玩到好開心﹗
星爺安排一人一鍋豪華宴
星爺同Ukei年齡相差四十二年，但對Ukei照顧又體貼，報道指在豪華遊艇上，星爺會為賓客準備好美食，曾安排一人一煱，食貴價和牛、海鮮，飲靚酒，又曾在私人小島上包場，舉行沙灘盛宴，請五星級廚師為大家炮製美食，豪華又浪漫﹗報道指星爺對Ukei特別溫柔體貼，不停為Ukei夾餸，又會為不勝酒力的Ukei安排在船上套房讓她休息﹗而且每次約Ukei去玩，都會安排專車接送，非常有風度﹗
星爺定下三不准
星爺對Ukei無微不至，但報道指他約會時有三不准，一是影相不能拍下星爺，二是不能錄下他的聲音，三是星爺只會以微信撥號聯絡不會留下任何對話紀錄。據知近來星爺和Ukei差不多每個星期都相約出海，滑完水上遊艇後，飯後安排餘慶節目，一起卡拉OK，並且規定要點唱七、八十年代金曲，星爺最愛聽《上海灘》。而明年登六的星爺，不但滑水有姿勢有實際，而且練成六舊腹肌，身型好弗，拍埋嫩女身旁，同樣活力十足﹗星爺和Ukei被傳媒影到兩次見面，看來相處得不錯﹗