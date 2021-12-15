周星馳激罕為立法會候選人拉票 網民驚嘆過氣認唔出

59歲的周星馳今年動作多多，繼與前任女友于文鳳的官司暫告一段落後，月前又發律師信澄清與嫩口面試港姐Ukei的關係，臨近立法會選舉，有候選人在社交網po出與星爺合照；自2013年起出任廣東政協的星爺，罕有為候選議員拉票，被網民指過氣、老態唔認唔出。