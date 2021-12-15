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周星馳激罕為立法會候選人拉票 網民驚嘆過氣認唔出

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撰文：東方新地

59歲的周星馳今年動作多多，繼與前任女友于文鳳的官司暫告一段落後，月前又發律師信澄清與嫩口面試港姐Ukei的關係，臨近立法會選舉，有候選人在社交網po出與星爺合照；自2013年起出任廣東政協的星爺，罕有為候選議員拉票，被網民指過氣、老態唔認唔出。

撰文：東方新地｜圖片：[email protected]吳傑莊、東星圖片、新傳媒圖庫

周星馳 滿肚計劃 望培育大灣區人才

下年登六的星爺，由2013年起出任廣東政協，年來都需要到廣州開政協會議，奈何已多次請假缺席會議，期間內地傳媒多次指星爺「遲到、缺席和耍大牌」等劣評引發罷免疑雲，致去年初，有傳會缺席的星爺，在廣東政協第十二屆會議驚喜現身，並全程非常認真，再次現身廣州政協會議，向來低調的他與在場人士閒聊，完場被傳媒追訪有甚麼年度計劃，他表示覺得在大灣區培訓人才是非常重要的事，亦希望能夠找到好的人才，而且電影市場很大有著極多發揮空間，望再進一步在國際市場上發揮，似是滿腹大計，不過事隔一年，暫時未見星爺有相關大動作，反而日前露 面為立法會候選人拉票。

每次星爺出席廣州政協會議，必定引起哄動，連出席政協都忍唔住集郵。（圖片來源：新傳媒圖庫）
每次星爺出席廣州政協會議，必定引起哄動，連其他出席政協都忍唔住集郵。（圖片來源：新傳媒圖庫）
亦例必成為傳媒追訪目標，去年初出席完會議便「借尿盾」逃走。（圖片來源：新傳媒圖庫）
亦例必成為傳媒追訪目標，去年初出席完會議便「借尿盾」逃走。（圖片來源：新傳媒圖庫）

稱與周星馳想法一致獲支持

日前，立法會選候人吳傑莊在社交網貼出與星爺的照片，相中站吳傑莊右邊的星爺，穿上米白外套及cap帽，內襯深綠tee，滿頭白髮的他，面帶微笑豎起兩隻大拇指讚好，首次為政界候選人拉票，而吳傑莊寫道：「我擔任 『全國政協委員』的工作之一，除了必須要聯繫金融、創科及青年界別之外，也特別須要跟演藝文化界朋友合作，為國家發展共同出謀獻策！衷心感謝周星馳先生的鼎力相助！」後吳接受傳媒訪問時表示，與周星馳年前經朋友介紹而認識，兩人已多次交流關於香港演藝文化事業議題，並且想法一致。吳傑莊出po後，觸發網民關注星爺近況，有網民指星爺現老態認唔出，亦有人打蛇隨棍上詢問星爺何時開新戲。

立法會候選人周傑莊將與周星馳的合照製作成宣傳照片，以助拉票。（圖片來源：FB@周傑莊）
立法會候選人吳傑莊將與周星馳的合照製作成宣傳照片，以助拉票。（圖片來源：[email protected]吳傑莊）
網民指認唔出星爺。（圖片來源：FB@周傑莊）
網民指認唔出星爺。（圖片來源：[email protected]吳傑莊）
又趁機八卦星爺何時開新戲。（圖片來源：FB@周傑莊）
又趁機八卦星爺何時開新戲。（圖片來源：[email protected]吳傑莊）
指星爺過時，建議周搵Mirror或發哥周潤發撐場。（圖片來源：FB@周傑莊）
指星爺過時，建議吳搵Mirror或發哥周潤發撐場。（圖片來源：[email protected]吳傑莊）
（圖片來源：FB@周傑莊）
（圖片來源：[email protected]吳傑莊）

睇更多星爺近況：

星爺與嫩女開船P 上船前要守保密協議

月前，身處香港的星爺被雜誌影到出海玩滑水，同行三位女子中有17歲落選港姐張曉褀（Ukei），消息曝光後，星爺激罕透過助手以「星爺同個女仔根本唔熟」來回應二人關係，更於8月20日透過律師發出澄清啟示，指Ukei絕非「密友」，由於深感今次事件有人借機炒作，為了杜絕此事決定將行動升級，透過律師行向Ukei發律師信，內容指周星馳於滑水活動前，均會透過友人向Ukei等參與者講明，不可於其遊艇內或以其遊艇作背景進行任何拍攝，以保私隱，而Ukei等參與者亦答允，但上月卻傳出不實內容報導，更有大量Ukei在其遊艇內的自拍照放於Ukei的社交網，該批照片理應只存在女方的手機中，周星馳方面懷疑有人違反上述保密協議而流出，如屬實的話，行為低劣！

周星馳發信要求Ukei刪除社交網內的遊艇照，但Ukei的社交網仍有不少身穿泳衣在遊艇上的照片。（圖片來源：Ukei IG）
周星馳發信要求Ukei刪除社交網內的遊艇照，但Ukei的社交網仍有不少身穿泳衣在遊艇上的照片。（圖片來源：Ukei IG）
日前Ukei再上遊艇，今次還大晒超過十萬的Hermes手袋。（圖片來源：Ukei IG）
日前Ukei再上遊艇，今次還大晒超過十萬的Hermes手袋。（圖片來源：Ukei IG）

要求刪除所有遊艇照

據知由於此事已對周星馳造成不良影響，故他要求Ukei立即處理此事，將已於社交平台發布的滑水活動照片全部刪除，並承諾不再以任何方式發布滑水照及發文，如再發現，周星馳方面將採取法律行動，向女方申索由此而產生的一切法律費用及開支。對於周星馳對Ukei採取進一步法律行動，星爺助手表示律師信的內容已經寫得好清楚，冇任何補充。

周星馳發信要求Ukei刪除社交網內的遊艇照，但Ukei的社交網仍有不少身穿泳衣在遊艇上的照片。（圖片來源：Ukei IG）
周星馳發信要求Ukei刪除社交網內的遊艇照，但Ukei的社交網仍有不少身穿泳衣在遊艇上的照片。（圖片來源：Ukei IG）
除了頻頻上遊艇玩，Ukei還大晒坐超級豪華房車的照片，狂晒富貴生活。（圖片來源：Ukei IG）
除了頻頻上遊艇玩，Ukei還大晒坐超級豪華房車的照片，狂晒富貴生活。（圖片來源：Ukei IG）
周星馳發完聲明澄清後，再對Ukei採取進一步法律行動！（圖片來源：新傳媒資料庫）
周星馳發完聲明澄清後，再對Ukei採取進一步法律行動！（圖片來源：新傳媒資料庫）

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