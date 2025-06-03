周杰倫演唱會香港站

周杰倫演唱會2025香港站｜門票票價/購票日期/座位表/搶飛攻略一文睇清

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周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》將在6月27日(週五) – 6月29日(週日)啟德體育園主場館舉行，我吔整合演唱會門票價格、優先發售、公開售票、購票連結、座位表、歌單和搶飛攻略，粉絲們切勿錯過演唱會詳情！

周杰倫演唱會2025香港站目錄

周杰倫《嘉年華》巡迴演唱會詳情

周杰倫《嘉年華》巡迴演唱會2025香港站｜啟德體育園主場館詳情
演出日期 2025年6月27-29日
時間 19:00
地點 啟德體育園主場館
地址 香港九龍啟德承啟道38號
門票票價 HK$1,880 / HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680
周杰倫演唱會香港站 （圖片來源：寶輝娛樂 Best Shine｜Facebook）
（圖片來源：寶輝娛樂 Best Shine｜Facebook）
周杰倫演唱會香港站 （圖片來源：官方提供）
（圖片來源：官方提供）

門票購票日期

周杰倫香港演唱會2025｜滙豐信用卡優先訂票：

  • 購票時間：2024年12月18日上午10時 – 12月20日晚上11時59分
  • 購票方式： priority.cityline.com 或 致電 3761 6515
  • *優先訂票場次：2025年6月27日至28日

周杰倫香港演唱會2025｜公開發售：

  • 門票發售平台：Cityline
  • 公開發售日期：2025年1月24日 15:00

周杰倫香港演唱會2025｜終極加推：

  • 門票發售平台：Cityline
  • 開售時間：3月27日 15:00

門票搶飛攻略

要在各大平台成功搶購門票，建議您在電腦上同時安裝多款不同的網頁瀏覽器，例如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。您可以同時啟用「Chrome」、「Firefox」和「Safari」，每個瀏覽器都代表一個獨立的入口，以確保您能嘗試多個機會，爭取一席之地。在門票發售當天，系統會要求您選擇購買「周杰倫演唱會2025香港站（門票加推）」的門票，然後將您引導到相應的排隊頁面。此外，我們建議您使用手機、iPad平板等多種設備，同時打開應用程序或網頁，以增加成功搶購的機會。（當然，請小心，不要在同一個WiFi網絡下使用太多設備，以免被封IP。）

更多演唱會搶飛攻略+事前準備

座位表

周杰倫演唱會香港站 周杰倫演唱會2025香港站座位表（圖片來源：官方圖片）
周杰倫演唱會2025香港站座位表（圖片來源：官方圖片）

歌單

周杰倫演唱會2025香港站目前尚未公佈歌單，粉絲們在等待期間，可先參考周杰倫台北大巨蛋演唱會歌單：

  1. 黃金甲
  2. 本草綱目
  3. 說好不哭
  4. 我落淚情緒零碎
  5. 青花瓷
  6. 簡單愛
  7. 夜的第七章
  8. 威廉古堡
  9. 哭笑不得（柯有倫）+ 最後的戰役
  10. 花海
  11. 安靜
  12. 不能說的秘密（曹楊）
  13. 想你就寫信 （曹楊）
  14. 紅塵客棧
  15. 東風破
  16. 紅顏如霜
  17. 一路向北
  18. 園遊會 + 倒影
  19. 晴天
  20. 牛仔很忙
  21. 軌跡
  22. 稻香 + 熱帶雨林
  23. Mojito
  24. 前世情人 + 雙截棍
  25. 鬥牛
  26. 告白氣球
  27. 她的睫毛
  28. 開不了口
  29. 回到過去 ft. 陳傑憲（台下）
  30. 你不是真正的快樂 ft. 五月天
  31. 我是如此相信 ft. 五月天
  32. 突然好想你 ft. 五月天
  33. 如果你也聽說 ft. 張惠妹（台下）
  34. 連名帶姓 ft. 張惠妹（台下）
  35. 三天三夜 ft. 張惠妹（台下）
  36. 半島鐵盒
  37. 分裂
  38. 白色風車
  39. 擱淺
  40. 煙花易冷
  41. 超人不會飛
  42. 蒲公英的約定
  43. 浪漫手機
  45. 反方向的鐘
  46. 陽光宅男
  47. 七里香

演唱會特色

啟德場館座位5萬人！周杰倫預備變色螢光棒贈入場歌迷

今次演唱會啟德體育園可以容納5萬人，主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次舞台規格與之前中環海濱不同，必定能讓大家有更新的視聽震憾，而表演嘉賓也是未知之數。周董則笑言自己「像小學生有了新鉛筆一樣的」會變顏色的螢光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。

周杰倫演唱會香港站 每個入場欣賞過大巨蛋周杰倫嘉年華演唱會的歌迷，都大喊後勁太大，走不出來。（圖片來源：官方提供）
每個入場欣賞過大巨蛋周杰倫嘉年華演唱會的歌迷，都大喊後勁太大，走不出來。（圖片來源：官方提供）

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圖片來源：寶輝娛樂 Best Shine｜Facebook、官方圖片、官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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