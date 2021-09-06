周柏豪自爆拍水底戲令幽閉恐懼症復發 全身出疹兼輕了六、七磅
文：東方新地｜圖：周柏豪IG、無綫娛樂新聞台截圖
周柏豪高興宣布再做老竇 老婆順利誕下7.5磅囝囝湊成好字
36歲周柏豪19年與拍拖多年女友Stephanie（朱敏君）在布吉低調結婚，前年尾太太為他誕下囡囡芯悅﹗上月周柏豪向外公布再做老竇，為大女添了一名弟弟，成功湊成好字，不過一貫柏豪式低調，未有公開BB正面相，未知似爸爸定媽媽多啲呢？﹗周柏豪上月(8月20日)竟破天荒在醫院門口開記招，高調講老婆同囝囝，真係唔似佢作風！
周柏豪醫院門外高調開記招
結婚同生第一胎都係靜雞雞，生仔果然唔同，上月(8月20日)周柏豪在醫院門外開記者會，見到在場大批傳媒守候等做訪問，他笑晒親口報喜，仲有問必答，當被問及初生兒子似爸爸定媽媽，周柏豪掩住個嘴話：「下半截似我！」，即被在場記者反寸：「仔喎！下面一定似你啦！ 一定唔似媽咪！」周柏豪更主動表示長女出生時有喊，今次細仔出世在產房他無喊，直至靜下來夜深人靜才偷偷流下感恩之淚，仲強調連太太都唔知佢喊過，不過全港有睇訪問的市民都知了！
周柏豪突然宣布再做老竇，在社交網公布喜訊，「我家弟弟剛剛誕生，弟弟重7.5磅，也是戴著黑色冷帽出生的小子，聲音的洪亮級數也能媲美姐姐」，周柏豪並公開感謝太太為家庭的付出﹗
周柏豪貼出三張相分享再做老竇的喜悅，分別是他抱住BB、BB小側面及周柏豪望住剛出世還在氧氣箱中的囝囝，全部都看不見囝囝的正面，不過見到頭髮相當烏黑及濃密﹗周柏豪留言感謝太太
真的真的辛苦太太了
一直要照顧家庭和芯悦 身體同時也要孕育弟弟
這種身心內外兼顧的耐性
實在是母親獨有的超能力
看著自己的小孩子
明白父母的愛從來都是無條件的
不期望將來日子如何 怎樣報答
只希望能把他們照顧好
能讓他們健康快樂 好好成長
這就是父母的心願和終生的責任
感謝我們的父母
感謝愛我們的人
感謝保佑
周柏豪節目爆房事：我同太太十幾年，每晚都拖住瞓
周柏豪同袁偉豪兩個識於微時的好友，年前合作拍攝的節目《兩個小生去Camping》中，「雙豪」除了鬥騷肌、鬥煮藝、鬥膽色之外，更來個深情剖白，周柏豪更激罕自爆同太太由拍拖到結婚一起十多年，到現在女都生埋，但每晚仍然拖住手仔瞓覺﹗
周柏豪話因為平常不能夠正常拍拖咁拖手仔，呢啲親密動作只能留在家中，柏豪話：「我哋要拖手嘅時間就係瞓覺嗰時，我都同佢講喺街先幾個鐘，但瞓覺八個鐘都可以拖住﹗所以我同太太到依家都仲係會拖住手瞓覺﹗」袁偉豪即抵死問：「你肯定八個鐘？」柏豪即笑笑口話：「有時起身痾夜尿，七個半鐘啦﹗」周柏豪以保護身邊人為由，私生活相當低調，在《兩個小生去Camping》激罕公開講同老婆的甜蜜房事。
周柏豪自爆想著西裝迎接女兒出世
周柏豪除了首度公開同太太的冧豬事，仲剖白初為人父的心情，柏豪同Stephanie（朱敏君）拍拖十年、16年結婚，另一半的真面目更是相當神秘，19年尾，老婆Stephanie為他誕下6.7磅小公主，初為人父的周柏豪喜獲女兒相當興奮，但老婆靚樣繼續絕跡他的社交網。柏豪於節目大爆陪太太入產房時相當緊張，為此前一天專程去剪髮，佢又話：「我真係諗咗好耐著咩衫入產房，前一日仲特登剪咗頭髮，啲朋友同我講：『入產房要戴浴帽㗎』。我有諗過係咪著套西裝入去見個女，但係其實要著保護衣，最後揀咗件粉紅色衫，因為係囡囡嘛。」
周柏豪秘婚因有偶像包袱
「雙豪」第二集繼續晚上談心，二人邊睇《使徒行者2》邊吹水，周柏豪透露拍該劇時印象特別深刻，因為：「嗰時拍拍吓去咗結婚，但又唔可以畀人知﹗」袁偉豪問佢有冇諗過自己結婚後會令粉絲嘅幻想破滅？柏豪想也不想答：「係㗎﹗嗰陣時啱啱加入電視台，我都會諗啲投資者投資喺我身上，會唔會都諗點解我一直冇講結婚呢件事呢？我會有呢啲咁樣嘅顧忌，但係最後好彩大家都接受咗呢件事，或者歌迷都會好鍾意我嘅屋企人。」