周柏豪自爆拍水底戲令幽閉恐懼症復發 全身出疹兼輕了六、七磅

周柏豪上月忽然再做老竇，並相約傳媒在醫院門外高調做訪問，開心湊成好字，近日周柏豪為新劇《旁觀者》開工，出席活動時透露新劇拍攝已進入尾聲，希望煞科後安排多點時間與子女相處。周柏豪又指近日拍攝一場重要的水底戲，導致全身出疹，更輕了六、七磅﹗

文：東方新地｜圖：周柏豪IG、無綫娛樂新聞台截圖