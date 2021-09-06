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周柏豪自爆拍水底戲令幽閉恐懼症復發 全身出疹兼輕了六、七磅

東方新地 - 娛聞

周柏豪上月忽然再做老竇，並相約傳媒在醫院門外高調做訪問，開心湊成好字，近日周柏豪為新劇《旁觀者》開工，出席活動時透露新劇拍攝已進入尾聲，希望煞科後安排多點時間與子女相處。周柏豪又指近日拍攝一場重要的水底戲，導致全身出疹，更輕了六、七磅﹗

文：東方新地｜圖：周柏豪IG、無綫娛樂新聞台截圖

周柏豪指自己曾是籃球隊員又做過救生員，理應很熟水性及體能不錯，但日前因拍攝劇集《旁觀者》 一場水底戲致幽閉恐懼症復發，周柏豪指：「可能當時身體已很累，本身又有幽閉死懼症，落到水底一驚，全身反應出晒嚟，之後全身出風癩、紅疹，隔咗一晚先去睇醫生，要打針、 用類固醇、食藥，因為脫水輕咗六、 七磅﹗」

周柏豪指近日因拍攝新劇《旁觀者》，故與初生細仔相處時間唔多，他坦言希望劇集煞科後，爭取時間與子女相處。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
周柏豪指近日因拍攝新劇《旁觀者》，故與初生細仔相處時間唔多，他坦言希望劇集煞科後，爭取時間與子女相處。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
周柏豪指自小患有幽閉恐懼病，可能與兒時曾困𨋢有關，他指曾試過坐港鐵突然病發，要由中途站跑出，小時候浴室光線太暗，因太害怕未穿衣便跑出來﹗周柏豪指這個病症隨住長大已漸有好轉，他亦有意學潛水去克服恐懼。

周柏豪近日和王敏奕拍攝新劇《旁觀者》，周柏豪指因拍攝重頭水底戲致病情復發，幸有拍檔王敏奕幫忙才令拍攝順利完成。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
周柏豪近日和王敏奕拍攝新劇《旁觀者》，周柏豪指因拍攝重頭水底戲致病情復發，幸有拍檔王敏奕幫忙才令拍攝順利完成。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
周柏豪在新劇因拍攝一場水底戲卻令幽閉恐懼症復發，早前劇集探班時，他還開開心講解自己在劇中飾演一名咖啡店店長，能在實景拍攝感到好高興。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
周柏豪在新劇因拍攝一場水底戲卻令幽閉恐懼症復發，早前劇集探班時，他還開心講解自己在劇中飾演一名咖啡店店長，能在實景拍攝感到好高興。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

周柏豪高興宣布再做老竇 老婆順利誕下7.5磅囝囝湊成好字

36歲周柏豪19年與拍拖多年女友Stephanie（朱敏君）在布吉低調結婚，前年尾太太為他誕下囡囡芯悅﹗上月周柏豪向外公布再做老竇，為大女添了一名弟弟，成功湊成好字，不過一貫柏豪式低調，未有公開BB正面相，未知似爸爸定媽媽多啲呢？﹗周柏豪上月(8月20日)竟破天荒在醫院門口開記招，高調講老婆同囝囝，真係唔似佢作風！

周柏豪早前po了和一歲多大女「拍拖」。（圖片來源：周柏豪IG）
周柏豪早前po了和一歲多大女「拍拖」。（圖片來源：周柏豪IG）

周柏豪醫院門外高調開記招

結婚同生第一胎都係靜雞雞，生仔果然唔同，上月(8月20日)周柏豪在醫院門外開記者會，見到在場大批傳媒守候等做訪問，他笑晒親口報喜，仲有問必答，當被問及初生兒子似爸爸定媽媽，周柏豪掩住個嘴話：「下半截似我！」，即被在場記者反寸：「仔喎！下面一定似你啦！ 一定唔似媽咪！」周柏豪更主動表示長女出生時有喊，今次細仔出世在產房他無喊，直至靜下來夜深人靜才偷偷流下感恩之淚，仲強調連太太都唔知佢喊過，不過全港有睇訪問的市民都知了！

周柏豪榮升第二任爸爸，開心報喜。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截）
周柏豪榮升第二任爸爸，開心報喜。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截）

周柏豪突然宣布再做老竇，在社交網公布喜訊，「我家弟弟剛剛誕生，弟弟重7.5磅，也是戴著黑色冷帽出生的小子，聲音的洪亮級數也能媲美姐姐」，周柏豪並公開感謝太太為家庭的付出﹗

周柏豪突然再做人父，抱起剛出世不久的囝囝﹗（圖片來源：周柏豪IG）
周柏豪突然再做人父，抱起剛出世不久的囝囝﹗（圖片來源：周柏豪IG）

周柏豪貼出三張相分享再做老竇的喜悅，分別是他抱住BB、BB小側面及周柏豪望住剛出世還在氧氣箱中的囝囝，全部都看不見囝囝的正面，不過見到頭髮相當烏黑及濃密﹗周柏豪留言感謝太太

真的真的辛苦太太了
一直要照顧家庭和芯悦 身體同時也要孕育弟弟
這種身心內外兼顧的耐性
實在是母親獨有的超能力
看著自己的小孩子
明白父母的愛從來都是無條件的
不期望將來日子如何 怎樣報答
只希望能把他們照顧好
能讓他們健康快樂 好好成長
這就是父母的心願和終生的責任
感謝我們的父母
感謝愛我們的人
感謝保佑

囝囝有一對大耳仔，頭髮烏黑又濃密﹗（圖片來源：周柏豪IG）
囝囝有一對大耳仔，頭髮烏黑又濃密﹗（圖片來源：周柏豪IG）
（圖片來源：周柏豪IG）
（圖片來源：周柏豪IG）
（圖片來源：周柏豪IG）
（圖片來源：周柏豪IG）
周柏豪拿住空奶樽並留言：「這種感覺」道出父母看見BB把奶喝光的滿足感覺。（圖片來源：周柏豪IG）
周柏豪拿住空奶樽並留言：「這種感覺」道出父母看見BB把奶喝光的滿足感覺。（圖片來源：周柏豪IG）
周柏豪囡囡芯悅12月便兩歲，對女兒及家人容貌依然好保密﹗（圖片來源：周柏豪IG）
周柏豪囡囡芯悅12月便兩歲，對女兒及家人容貌依然好保密﹗（圖片來源：周柏豪IG）

周柏豪節目爆房事：我同太太十幾年，每晚都拖住瞓

周柏豪同袁偉豪兩個識於微時的好友，年前合作拍攝的節目《兩個小生去Camping》中，「雙豪」除了鬥騷肌、鬥煮藝、鬥膽色之外，更來個深情剖白，周柏豪更激罕自爆同太太由拍拖到結婚一起十多年，到現在女都生埋，但每晚仍然拖住手仔瞓覺﹗

《兩個小生去camping》深情剖白 周柏豪：我同太太十幾年，每晚都拖住瞓

周柏豪話因為平常不能夠正常拍拖咁拖手仔，呢啲親密動作只能留在家中，柏豪話：「我哋要拖手嘅時間就係瞓覺嗰時，我都同佢講喺街先幾個鐘，但瞓覺八個鐘都可以拖住﹗所以我同太太到依家都仲係會拖住手瞓覺﹗」袁偉豪即抵死問：「你肯定八個鐘？」柏豪即笑笑口話：「有時起身痾夜尿，七個半鐘啦﹗」周柏豪以保護身邊人為由，私生活相當低調，在《兩個小生去Camping》激罕公開講同老婆的甜蜜房事。周柏豪以保護身邊人為由，私生活相當低調，在《兩個小生去Camping》激罕公開講同老婆的甜蜜房事。

周柏豪自爆想著西裝迎接女兒出世

周柏豪除了首度公開同太太的冧豬事，仲剖白初為人父的心情，柏豪同Stephanie（朱敏君）拍拖十年、16年結婚，另一半的真面目更是相當神秘，19年尾，老婆Stephanie為他誕下6.7磅小公主，初為人父的周柏豪喜獲女兒相當興奮，但老婆靚樣繼續絕跡他的社交網。柏豪於節目大爆陪太太入產房時相當緊張，為此前一天專程去剪髮，佢又話：「我真係諗咗好耐著咩衫入產房，前一日仲特登剪咗頭髮，啲朋友同我講：『入產房要戴浴帽㗎』。我有諗過係咪著套西裝入去見個女，但係其實要著保護衣，最後揀咗件粉紅色衫，因為係囡囡嘛。」

因為出道時要扮單身，其後拍拖又要玩低調，所以咁多年來，未試過如正常人一樣出外拖手拍拖。
因為出道時要扮單身，其後拍拖又要玩低調，所以咁多年來，未試過如正常人一樣出外拖手拍拖。
手拖手嘅時間只有在瞓覺嗰時
手拖手嘅時間只有在瞓覺嗰時。
佢當時同女友即現在老婆講，喺街唔會十幾個鐘都拖住手，但瞓覺就可以拖足八小時，所以呢個習慣一直維持到依家。
佢當時同女友即現在老婆講，喺街唔會十幾個鐘都拖住手，但瞓覺就可以拖足八小時，所以呢個習慣一直維持到依家。
35歲周柏豪同老婆Stephanie（朱敏君）結婚三年，索妻真面目一直相當神秘。
36歲周柏豪同老婆Stephanie（朱敏君）結婚五年，索妻真面目一直相當神秘。
老婆大肚收收埋埋冇人知，去年尾周柏豪直至囡囡出世第三日，才開心向外報喜，並開心 share湊女甜蜜照。
老婆大肚收收埋埋冇人知，19年尾周柏豪直至囡囡出世第三日，才開心向外報喜，並開心 share湊女甜蜜照。
其後繼續以保護屋企人為由，一直未有貼囡囡的正面相，只有額頭相睇住先﹗
繼續以保護屋企人為由，一直未有貼囡囡的正面相，只有額頭相睇住先﹗
仲有對腳仔睇下﹗老婆，繼續玩神祕﹗
仲有對腳仔睇下﹗老婆，就繼續玩神祕﹗

周柏豪秘婚因有偶像包袱

「雙豪」第二集繼續晚上談心，二人邊睇《使徒行者2》邊吹水，周柏豪透露拍該劇時印象特別深刻，因為：「嗰時拍拍吓去咗結婚，但又唔可以畀人知﹗」袁偉豪問佢有冇諗過自己結婚後會令粉絲嘅幻想破滅？柏豪想也不想答：「係㗎﹗嗰陣時啱啱加入電視台，我都會諗啲投資者投資喺我身上，會唔會都諗點解我一直冇講結婚呢件事呢？我會有呢啲咁樣嘅顧忌，但係最後好彩大家都接受咗呢件事，或者歌迷都會好鍾意我嘅屋企人。」

兩個型男，在節目番外篇，赤裸上身鬥騷肌。
兩個型男，在節目番外篇，赤裸上身鬥騷肌。
周柏豪在鏡頭下刻意撥髮，扭身扭勢，肌味濃，簡直係男子組本地版《三日兩夜》
周柏豪在鏡頭下刻意撥髮，扭身扭勢，肌味濃，簡直係男子組本地版《三日兩夜》
鏡頭刻意影近二人肌肉，左邊較白的是周柏豪，右邊是袁偉豪。
鏡頭刻意影近二人肌肉，左邊較白的是周柏豪，右邊是袁偉豪。
柏豪話因為要抱個女，所以才去練得一身肌肉，做咗人老竇唔同晒，句句說話都切入到個女度。
柏豪話因為要抱個女，所以才去練得一身肌肉，做咗人老竇唔同晒，句句說話都切入到個女度。
慢鏡加埋不時zoom近二人肌肉，今次輪到袁偉豪谷臂肌，觀眾有冇懷疑自己睇緊啲乜﹗
慢鏡加埋不時zoom近二人肌肉，今次輪到袁偉豪谷臂肌，觀眾有冇懷疑自己睇緊啲乜﹗

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