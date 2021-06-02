周柏豪商場預告見面會獲瘋狂派嬲 網民：搵「人棄歌手」真係冇市場觸覺
文：東方新地｜圖片：apm圖片、周柏豪IG
周柏豪被粉絲割席感心痛
周柏豪前年捲入政治風波後，一度有傳遭內地封殺，其後周柏豪多次在社交網表態，以 「不得不心存感激自己身為一個中國人」來讚揚內地抗疫措施，引起粉絲跟偶像割席潮，其後周柏豪再接受陳百祥（阿叻）主持建制網媒《點新聞》訪問，周柏豪回覆被割席感到好心痛，不過社交網粉絲數目仍然大幅急跌﹗
周柏豪被稱人棄歌手
近日觀塘某商場以「人氣歌手」介紹周柏豪，並預告本月8日下午舉行周柏豪的online粉絲見面會，可惜該post卻在一日內獲派嬲，而且過萬個嬲嬲﹗群情激憤洗版留言指主辦單位冇市場觸角，竟然搵「超級人棄歌手」，又指會罷去該商場。
網民提議搵人氣偶像MIRROR
網民不滿商場搵周柏豪，更紛紛提議搵人氣偶像MIRROR及ERROR，甚至是ViuTV的二三線藝人都好過周柏豪，又建議如果唔夠budget可以放十二個MIRROR成員紙牌，都足以塞滿商場，不用找周柏豪如此趕客﹗
周柏豪與粉絲網上見面
周柏豪的粉絲見面會原來是商場會員消費一定金額，便可以參加該日的粉絲見面會，與周柏豪在網上「深情對話」，而並非見真人﹗此外該活動以父親節為主題，預告指升呢爸爸的周柏豪會親自帶領遊商場內的態貓數碼博物館，但未有詳細說明是否在6月20日父親節當日舉行。
網民：搵MIRROR或ERROR就話啫
《萬眾同心公益金2021》周柏豪、鄭融合唱〈一事無成〉成公關災難
一眾獲邀歌手昨晚落力演出《萬眾同心公益金2021》，務求增加善款，不過有多位歌手卻疑似揀錯歌，引來公關災難！而向來獲網民關注的周柏豪，就與鄭融合唱一曲〈一事無成〉來為失業家庭打氣，不少網友聽後都大鬧他們嘲諷失業者一事無成，到底是攞景定贈興？《萬眾同心公益金2021》昨晚在TVB舉行，有見過去一年因疫情關係，香港各行各業均受到影響，不少人都因此而失業，向來受網民關注的周柏豪，率先獨自獻唱〈讓愛高飛〉，隨後就與鄭融合唱〈一事無成〉，來為失業家庭打氣。
之不過，歌曲〈一事無成〉中有數句歌詞：「好想好好的打拚 可惜得到只有劣評 沒有半粒星」、「幾年來毫無成績 地位未有躍升」、「我試著生性 但求父母親高興 假如凡事都失敗 也許得愛戀先可以得勝」等都是似嘲諷失業者多於打氣。
網民大鬧：二人攞景定贈興呀？
有不少網友聽後，都紛紛大鬧周柏豪及鄭融選唱〈一事無成〉是否嘲諷失業人士一事無成：攞景定贈興？甚至有網友更嘲這首歌是周柏豪的寫照。
曾被要清唱〈傻痴痴〉給智障人士 黎明認為不配合而婉拒
FB專頁「廣東歌關注組」就發文指，歌手選歌時要小心，並引用黎明在容祖兒演唱會上的分享作例子，當年黎明到電台派歌宣傳時，適逢有一班智障人士在場，大會就希望黎明能清唱〈傻痴痴〉來鼓勵他們，但黎明卻認為歌曲與環境不配合，最後婉拒大會要求。
即睇周柏豪、鄭融唱〈一事無成〉為失業家庭打氣：
為會考生打氣唱《一事無成》
其實攞景贈慶的烏龍事件時不時會出現，盤點歷年揀錯歌唱錯歌的事件簿，周柏豪同鄭融曾於2008年會考放榜前一晚的活動上，為考生打氣時唱出《一時無成》，被網民指真係大吉利是﹗
黎明探訪智障兒童被要求唱《傻癡癡》
黎明曾分享過去探訪智障兒童時，被主辦單位要求唱其大熱歌《傻癡癡》，不過黎明當時婉拒了，因為覺得歌詞不太適合，「若你發覺我時常傻癡癡，望著你半醉半癡不懂說話等你示意…」，怕引起誤會，網民指幸好黎明有智慧化解了，免出事﹗
Kary慈善活動被指倒米
吳兩霏Kary於2008年在《星光熠熠耀保良》唱了一《分手要狠》，歌詞中「說再見不要坐近，別扶助病困」，當時被指在籌款活動上唱出這句歌詞，有倒米之嫌。