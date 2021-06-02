周柏豪商場預告見面會獲瘋狂派嬲 網民：搵「人棄歌手」真係冇市場觸覺

周柏豪的online粉絲見面會將於本月8日在觀塘某商場舉行，主辦單位最近推出預告，以「人氣歌手」隆重介紹周柏豪，不過卻獲得網民瘋狂派嬲出，網民洗版直斥主辦單位冇市場觸覺，竟然請「人棄歌手」周柏豪，更紛紛提出最佳人選及方案，絕核又有創意﹗

文：東方新地｜圖片：apm圖片、周柏豪IG