周永恆被內地老婆Britni指證 涉刑恐、阻差辦公及襲警三罪 一文睇清來龍去脈

曾經自稱「人渣」兼網民封為「世紀賤男」的周永恆，17年與前妻趙頌茹離婚後，閃娶內地女友陳薇（Britni）婚後誕下一子，以為他洗底做好爸爸，點知…上星期填詞人因葵爆出多張周永恆周身傷的照片，指他疑被內地老婆Britni家暴，不過事情發展峰迴路轉，原來周永恆身處羈留病房內被看管，據知是由Britni親自報警，而周永恆因涉刑事恐嚇、阻差辦公及襲警三罪被警方拘控。