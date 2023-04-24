周永恆被內地老婆Britni指證 涉刑恐、阻差辦公及襲警三罪 一文睇清來龍去脈
周永恆「家暴羅生門」
38歲的周永恆近年積極洗底做好爸爸，不過原來都係本性難移，近日他與內地妻子Britni陳薇上演的「家暴羅生門」鬧得熱哄哄，周永恆訪過好友因葵先爆出事件，不過Britni好快就作出回應，並公開表示周永恆已被警方拘捕，仲承認是親自報警大義滅親，不過對於案情，Britni稱有關證據已在執法部門手上，不便透露，有傳周永恆目前是因涉刑事恐嚇、阻差辦公及襲警三罪被拘留，案件暫排期於4月26日開審。
4月16日疑因錢和感情起爭執
據悉事件源於4月16日晚上大約9時許，周永恆在天水圍寓所內，疑因金錢和感情糾紛與Britni發生爭執，周永恆情緒激動向Britni出言恐嚇更揚言「斬死你、斬死埋你老母、斬死埋個仔」，Britni受嚇後即前往天水圍警署報案。同晚周永恆自行前往警署接受調查。
4月17日因葵在FB公開周永恆受傷照
當日凌晨2時許，警方正式以刑事恐嚇拘捕檢控周永恆，案件排期4月18日上庭，不過周永恆突然表示身體不適需要送院，延遲至4月21日才提堂。周永恆的好友因葵亦夾啱時間於凌晨上載了周永恆多張傷痕累累的照片，其中更有剃光頭鏠針後的照片，指斥「有暴力傾向係個女人」，因而傳出周永恆被家暴。當年趙頌茹疑因遭受家暴而與周永恆離婚收場，如今公開受傷照令外界難以置信，仲話如果屬實就真係風水輪流轉，不過有指周永恆的目的是透過好友轉移外界視線。
4月20日衰多2條罪 羈留病房留醫
在提堂前一日，周永恆出院後被押返警署協助調查，但他極度不合作態度極差，除不肯打指模更向警員吐口水，因此除了涉嫌刑事控嚇，更被加控多2條罪，分別為阻差辦公及襲警。周永恆是慣犯當然識玩，他再度自稱身體不適要送院治理，成功令上庭日子一拖再拖。據知周永恆仍身在羈留病房內被看管，案件延到4月26日開審。
4月21日周永恆內地妻Britni稱手持證據
周永恆的內地妻Britni回覆傳媒多謝大家關心，但未有提及自己在事件中有沒有受傷，但稱有關證據已交執法部門手上，至對會否離婚及兒子安全問題等問題就未有回應，Britni透露是由她報警，周永恆仍被警方拘留，由於案件已進入司法程序，所以不便多談。
4月22日Britni連環出po洩忿
周永恆再次成為新聞人物被熱討，Britni在社交網連環出Po表示：「依家呢個網絡世界有邏輯嘅人真係唔係好多…各位晚安。」及後再發文：「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人，就可以出賣靈魂完全冇良知可言？」、「心情冇辦法平復，對我打擊太大…收到好多熟人、認識或完全唔認識嘅朋友網民私底下關心同支持，力撐我人品為人……我已經足夠安慰，接落嚟我會勇敢啲面對以後嘅輿論同挑戰 ！多謝大家關心。」她更回復網友的留言：「我家暴佢？我自己都笑咗出嚟唔好意思。」
Britni曾刪婚照 周永恆疑似再婚變
網民發現Britni嘅IG近年幾乎唔見老公周永恆身影，過往Britni曾post二人嘅合照、婚照等，但自2021年開始，IG嘅放閃相已不再復見，疑似婚變。至於周永恆就變成「失蹤人口」，社交平台自2017年3月就無再出過post。有唔少網民得悉後，都留言指等睇「世紀賤男」周永恆再奉子成婚！
周永恆人生如戲！曾自認人渣、賤格兼鹹濕
現年38歲嘅周永恆人生如戲，2010年與歌手女友趙頌茹（阿Yu）奉子成婚誕下兩女，可惜2014年傳出男方「偷食」女藝人兼前助手劉依靜（Ruby），又向太太趙頌茹家暴及向岳母吐口水，被裁定普通襲擊罪成。當年佢亦被網民封為「世紀賤男」，其後接受訪問聲淚俱下自認人渣、賤格兼鹹濕，不過趙頌茹心意已決，二人正式於2017年離婚。
與前妻趙頌茹離婚後 火速迎娶大陸女友誕一子
與趙頌茹離婚半年後，周永恆即娶32歲內地女友陳薇Britni，並誕下一子。可惜係2019年底，周永恆又「闖禍」，係尖沙咀便利店內與一名男子打架，在被警方拘捕時更下跪拜警察求情，從此周永恆鮮有公開露面。其後Britni不時在IG分享兩父子玩樂嘅相，見到周永恆都慈父上身咁投入同仔仔玩，似乎想修心養性。
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