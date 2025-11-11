周漢明師傅龍鳳胎｜哥哥Jacky自爆出世秘聞！妹妹Thierry隔空感應蚊咬勁心寒

玄學界猛人周漢明師傅一對龍鳳胎子女亦謙（Jacky）及亦彤（Thierry）昨晚（10日）現身靈異節目，竟自爆孖胎獨有的心靈感應，妹妹Thierry更分享隔空感覺到哥哥被蚊咬的詭異經歷，場面令人嘖嘖稱奇！Jacky更首度公開自己由「細佬」變「大佬」的出世秘聞，究竟這對龍鳳胎還有多少不為人知的秘密？