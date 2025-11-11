周漢明師傅龍鳳胎｜哥哥Jacky自爆出世秘聞！妹妹Thierry隔空感應蚊咬勁心寒
昨晚節目大爆料 龍鳳胎心靈感應超詭異
在梁思浩主持的節目《直播靈接觸》中，周漢明師傅的龍鳳胎子女Jacky及Thierry分享了孖胎獨有的奇妙經歷。Jacky憶述，在他們約三、四歲時，爸爸戲言要買六合彩，他與妹妹竟能同時講出完全相同的號碼，讓家人嘖嘖稱奇。而妹妹Thierry的經歷更為玄妙，她憶述有次全家旅行，半夜突然覺得腳很癢，原以為是被蚊叮，但早上檢查卻不見蚊赧。後來才得知，原來是哥哥在同一個位置被蚊子叮咬，她竟然能隔空感應到，這種超乎常理的連結感，讓在場人士都感到非常不可思議。
哥哥Jacky驚爆搶閘出世：我本應係細佬
除了心靈感應，哥哥Jacky更在節目中驚爆一個關於自己身世的秘密。他透露，原來在媽媽懷胎時，自己本應是「弟弟」，但因為在腹中被臍帶纏頸，情況一度危急，需要緊急進行剖腹生產。結果，他比妹妹更早被取出，陰差陽錯下「搶閘出世」，身份從此由「細佬」逆轉成「大佬」。這個充滿戲劇性的出世過程，解釋了為何他是龍鳳胎中的哥哥，也為他們的傳奇故事增添了幾分驚險色彩。
龍鳳胎棄本行繼承父業 全因命格早已注定
原來Jacky和Thierry並非一開始就投身玄學界，兩人大學時分別修讀酒店管理及藝術，與父親的事業風馬牛不相及。周漢明師傅解釋，子女最終繼承衣缽，全因他們的命格是罕有的「從兒格」，代表他們命中注定會跟隨父親的事業發展。周師傅更分享，當年與太太結婚五、六年仍未有子女，後來除了誠心祈求金花娘娘，更因為居住在1964年至1983年建成的「六運樓」，配合風水佈局才成功求得這對龍鳳胎。妹妹Thierry坦言，由加拿大畢業返港後，因感到生活單調而反思人生，最後決定跟隨父親學習玄學，並將風水與室內設計結合，成功闖出自己的一片天。
妹妹Thierry自爆問仔攞八字 網民笑稱未來男友壓力山大
節目播出後，Thierry的言論隨即引起網民熱議。她笑言自己每當遇到感情等大事，都會請教父親周漢明師傅，更會直接向心儀的男生索取八字，讓爸爸「過目」。此話一出，不少網民紛紛留言笑稱：「同Thierry拍拖真係唔可以呃人，有咩都畀佢老豆算到哂！」、「未來男友壓力山大，見家長等於見人生批命師傅。」、「呢個岳父唔易過關！」亦有網民對他們的心靈感應嘖嘖稱奇：「孖胎真係好神奇，科學都解釋唔到！」、「聽到隔空feel到蚊咬，真係毛管戙！”