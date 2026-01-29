70歲周潤發街頭被大聲呼喝「係咪盧海鵬」 一句神回覆化解尷尬展現超高EQ

現年70歲的周潤發向來以親民作風聞名，經常現身街頭與市民互動，成為香港人心目中的「街頭巨星」。近日一段在尖沙咀拍攝的影片流出，捕捉到發哥與粉絲互動時遭遇意外「認錯」事件，但他的機智回應卻令全場爆笑，再次展現其過人的幽默感和高情商處理能力。