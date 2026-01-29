70歲周潤發街頭被大聲呼喝「係咪盧海鵬」 一句神回覆化解尷尬展現超高EQ
發哥被路人當成盧海鵬當場尷尬
影片中可見，發哥穿著紅色運動長袖上衣，搭配濃密銀髮及斯文眼鏡，雖然歲月在臉上留下痕跡，但神采依然不減當年風範。當時他被一群熱情粉絲包圍，正在專心為大家簽名，完全展現寵粉本色。豈料就在這個時候，一位路人突然大聲呼喝「你係咪盧海鵬？」這種錯認情況本來可能會令人感到尷尬或不快，但發哥並未露出任何不悅神色。當路人見他沒有回答，繼續追問「你係叫咩名啊？」時，發哥竟然淡定回應「我係張有興」，瞬間化解了尷尬氣氛。
發哥幽默回應引爆全場笑聲
發哥口中的「張有興」正是已故著名官員，這個機智回應不但讓在場粉絲笑聲四起，更凸顯出他獨特的喜感及處理突發狀況的高EQ。整個過程中，他依然保持著靦腆卻自信的微笑，完全沒有因為被認錯而感到不悅。即使在完成與粉絲互動後，當有人在等候紅綠燈時要求合影，他也毫不推辭，一如既往地親切配合每一個要求。而發哥口中的「張有興」不但係前立法會議員，更是名媛張天愛父親，作為第一位華人市政局主席，擔任過不同公職，任職香港藝術發展局主席期間，支持第一屆香港國際電影節終於順利在1977年舉行，發選選擇喺文化中心叫艷「張有興」的名字，似乎都唔係隨口噏，而係有心致敬佢年輕時認識的這位香港名人。
發哥探班盧海鵬演唱會送大利是
原來發哥當日是前往尖沙咀文化中心探班好友盧海鵬的演唱會，現年84歲的盧海鵬舉行《盧海鵬鳴金收咪演唱會》，發哥特意一早前來支持，更親手送上一封大利是給鵬哥，預祝演唱會成功。發哥表示「一年做一次，一年唱一次好啦！」又大讚對方龍精虎猛。盧海鵬獲得發哥親自到場支持大感開心，而發哥亦在後台親手持手機與大家玩自拍，展現其一貫的親民作風。
網民羨慕發哥濃密銀髮髮量驚人
有網民以「頂流即是頂流 親民的香港民間特首人氣爆棚」為標題分享影片，寫道「今日發哥同班同學盧海鵬舉行個人演唱會，發哥到場支持，親民的發哥與大家一起合影。《賭神》裡帥氣的發哥即使年齡增長但依然如當年一樣有型。」不少網民都留意到發哥一頭銀髮相當濃密，紛紛留言表示「好羨慕他的髮量」、「70歲還有這樣的頭髮真是太幸福了」。發哥這段平凡卻充滿暖意的小插曲，再次印證了他在香港人心目中無可取代的地位和魅力。