非常檢控觀｜天才童星周珈慜喊戲嚇人！起底超狂履歷：家燕媽媽學生

《非常檢控觀》除了主角們鬥戲精彩，飾演被虐女兒晶晶的童星周珈慜（慜慜）亦憑著超班演技成功搶鏡！她在劇中被何廣沛嚇到爆喊，展現出惶恐與無助的複雜情緒，表現令人心痛。原來這位演技精湛的小演員來頭不小，演出經驗極之豐富，更是「家燕媽媽藝術中心」的畢業生，潛力無可限量！