非常檢控觀｜天才童星周珈慜喊戲嚇人！起底超狂履歷：家燕媽媽學生
《非常檢控觀》除了主角們鬥戲精彩，飾演被虐女兒晶晶的童星周珈慜（慜慜）亦憑著超班演技成功搶鏡！她在劇中被何廣沛嚇到爆喊，展現出惶恐與無助的複雜情緒，表現令人心痛。原來這位演技精湛的小演員來頭不小，演出經驗極之豐富，更是「家燕媽媽藝術中心」的畢業生，潛力無可限量！
周珈慜劇中被虐喊戲爆發 獲讚駕馭複雜情緒
在昨晚的劇情中，周珈慜的表現絕對是一大亮點。面對「衰老竇」何廣沛的兇狠對待，她不僅要演繹出被PUA後的惶恐與患得患失，其喊戲更是極具感染力。她受訪時透露，由於何廣沛的演技太過逼真，令她當場被嚇到流出真眼淚，坦言：「現實中未試過有人對我咁惡。」這種真實的反應，反而讓角色的恐懼感更加立體，足證她駕馭複雜情緒的能力，演技備受肯定。
起底周珈慜驚人履歷 原來係家燕媽媽高材生
有留意無綫劇集的觀眾，對周珈慜一定不陌生。原來她是演藝名校「家燕媽媽藝術中心」的畢業生，自小便接受專業的表演藝術訓練。她的演出履歷相當豐富，曾先後參演過多部大熱劇集，包括《金宵大廈2》、《白色強人2》、《你好，我的大夫》及《奪命提示》等。當中，她在《你好，我的大夫》飾演的面癱病人，以及在《奪命提示》中的兒童院院童角色，都贏盡觀眾關注，是備受矚目的新生代小演員。
網民大讚周珈慜演技好：細路女演技好
周珈慜在《非常檢控觀》的亮眼表現，成功引起網民熱議，不少觀眾都對這位小演員的實力表示驚訝。在討論區中，許多留言都稱讚劇情精彩，而周珈慜的演出更是功不可沒。有網民直接大讚：「細路女演技好」，認為她與何廣沛的對手戲充滿張力，令「劇情太精彩了，好睇，有內容」。她的精湛演技，無疑為劇集增添了極大的追看性，未來發展令人期待。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期