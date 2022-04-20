周秀娜心口生滿紅色粒粒 痕癢難當三度求醫未見好轉
周秀娜近日忙於拍攝新劇《疊影追擊》，但因為天氣變化影響，加上經常要到偏僻地方拍攝外景，令她飽受皮膚敏感困擾。日前周秀娜在IG限時動態上載多張照片，相中所見她的頸及心口位置都生滿紅色粒粒，看來非常嚴重。
心口生滿紅色粒粒
女神周秀娜（Chrissie）與黃宗澤（Bosco）現時正為劇集《疊影狙擊》拍攝，不時在炎熱的天氣下拍攝大量動作戲份。日前她在偏僻地方拍攝外景，但現場環境蚊蟲超多，令她飽受皮膚敏感困擾。周秀娜更在IG限時動態晒出自己心口生滿「粒粒」的照片，並留言道：「連住幾日都係同一個環境開工，皮褸長褲無停過，加埋着返套由頭笠到落腳趾尾嘅戲服，焗一焗出晒汗情況又差番。環境污糟，再加埋汗腌住敏感，收工即刻睇醫生食抗敏藥同搽止痕藥膏，兩日已見好轉Keep住仲開到工。」
周秀娜：救命好痕！
周秀娜又透露因為皮膚敏感問題先後睇過三次醫生，不過卻撞正公眾假期未能找到專科醫生。她續說：「天氣轉涼仲有風，夜晚收工就出事啦，全身痕到瞓唔到，第日起身即刻去睇醫生，同一隻抗敏藥同一隻藥膏加大藥效，都係冇用夜晚再去睇多次醫生，打咗支針再食埋類固醇，不過今日起身依然都係咁！」有不少網民都留言戥女神心痛。