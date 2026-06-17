41歲周秀娜公開最新感情狀況 突在千人前拋震撼彈「公開徵婚」 全場哄動
周秀娜出席《第四幕》活動台上半開玩笑揚言徵婚
周秀娜日前與馮德倫一同出席新戲《第四幕》宣傳活動，兩人在台上與觀眾互動聊天。已單身10年的周秀娜突然半開玩笑揚言：「我首先要給自己徵婚。」此話一出即引來全場哄堂大笑，連她自己說完後都忍不住掩臉甜笑，看來感情生活仍處於空窗期。活動結束後有影迷透露，周秀娜準備離場時見到熱情粉絲靠近，即主動留下為大家簽名，人氣依然強勁，不過有人留意到她臉上浮現淡淡黑眼圈，似乎近期頗為疲累。
李家誠發嚴正聲明強調從未認識周秀娜
事件源於今年2月，李家誠透過律師行入稟香港高等法院，控告周秀娜、Google LLC及5個YouTube頻道涉嫌誹謗及騷擾，並發出嚴正聲明強調與周秀娜「絕不認識」，亦無任何關係。周秀娜其後於社交平台發聲明反擊：「本人從未表示、暗示或引導任何人相信本人與李先生存在任何形式的關係。」她重申在相關訪問中已清楚否認並明確表示不認識對方。至4月出席電影《大分瓶》世界首映禮時，周秀娜對相關話題一概不作回應，選擇以沉默應對。
網民熱議周秀娜捲官司後依然高調工作公開徵婚
周秀娜捲入誹謗官司後依然保持高曝光率，引來大量網民討論。有網民留言指「單身10年都幾誇張」、「以佢條件點會冇人追」，對她公開徵婚感到驚訝。亦有人關注官司進展，認為雙方各執一詞令外界難以判斷真相，質疑事件拖延數月仍未有任何結果。另有網民留意到她出席活動時雖略顯疲態，但仍然仙氣十足，紛紛留言「娜姐依然靚」，認為她面對風波仍能淡定工作，展現出強大心理質素。
周秀娜入行唯一公開男友分手後空窗長達13年
周秀娜由當年「𡃁模始祖」成功轉型為金像獎提名影后，感情路卻一直低調。髮型師陳偉成是她入行以來唯一公開承認過的男友，兩人拍拖6年後於2013年分手，周秀娜在頒獎禮舞台上以一句「歡迎大家熱烈追求」宣布恢復單身，自此進入長達13年的空窗期。單身期間她身邊不乏緋聞對象，先後與黃宗澤、余德丞、羅志祥等男神級人物傳出緋聞。她曾在訪問中坦言：「感情空白。外間係覺得好多人追，你話冇就會覺得一定係呃佢。」她又透露曾嘗試認識新朋友，但了解過後覺得不太合適，並形容自己是個戀愛腦。