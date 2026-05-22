周遊人生｜韓國吃播主驚人秘聞！拍10分鐘片花8小時 日睡4小時與世隔絕

在昨晚（21日）播出的《周遊人生》中，主持周奕瑋（Jarvis）深入韓國，揭開了人氣ASMR吃播主背後令人震驚的秘聞！他拜會了最高影片觀看次數高達3,000萬的博主Juliet，發現鏡頭前享受美食的背後，竟是極大的犧牲與孤獨。