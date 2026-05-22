周遊人生｜韓國吃播主驚人秘聞！拍10分鐘片花8小時 日睡4小時與世隔絕
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在昨晚（21日）播出的《周遊人生》中，主持周奕瑋（Jarvis）深入韓國，揭開了人氣ASMR吃播主背後令人震驚的秘聞！他拜會了最高影片觀看次數高達3,000萬的博主Juliet，發現鏡頭前享受美食的背後，竟是極大的犧牲與孤獨。
揭秘3,000萬點擊吃播片背後
節目中，Jarvis拜會了首爾人氣吃播博主Juliet，並與她一同錄製吃播影片。原來，一條在觀眾眼中只有10分鐘左右的影片，背後的準備及拍攝時間竟長達8小時！為了達到最佳上鏡效果，Juliet更介紹Jarvis體驗了一個價值高達1,400港元的韓式妝髮大變身，可見行業競爭之激烈，以及他們對細節的極致追求。
Juliet為事業犧牲一切仍感幸福
Juliet在節目中坦言，為了做好吃播主這份工作，她付出了驚人的代價。她曾有一年時間，每日睡眠時間不足4小時，更完全沒有見過任何朋友，幾乎與世隔絕。但她卻表示依然覺得很幸福，並分享了她的心態：「因為當全心全意專注當下每個動作，成個世界會靜落嚟，食物嘅聲音、味道同食嘢時嘅幸福感先可以真正地放大」、「人生就係呢個瞬間嘅事。」這份專注與豁達，令Jarvis深感敬佩。
網民直呼難以置信
吃播主背後的辛酸曝光後，引發網民熱烈討論，不少人對此感到難以置信。有網民留言：「8個鐘拍10分鐘？太誇張了吧！以後不敢快轉吃播片了。」、「原來吃播主這麼辛苦，還以為只是吃東西那麼簡單。」、「一年不見朋友…我一天都做不到，好佩服她的毅力。」、「『人生就係呢個瞬間嘅事』這句話好有道理！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期