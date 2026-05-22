周遊人生｜播出即封神！劉倩怡余安安激讚「好好睇」 網民淚推：香港需要這類節目

由周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊人生》自播出後收獲極大好評，節目雖然僅以「人生」二字為題，但憑藉滿滿的「人味」與真誠互動，感動無數觀眾。圈中人劉倩怡、余安安亦罕有發文力撐，網民更是洗版式淚推，究竟這節目有何魔力？