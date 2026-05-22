周遊人生｜播出即封神！劉倩怡余安安激讚「好好睇」 網民淚推：香港需要這類節目
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由周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊人生》自播出後收獲極大好評，節目雖然僅以「人生」二字為題，但憑藉滿滿的「人味」與真誠互動，感動無數觀眾。圈中人劉倩怡、余安安亦罕有發文力撐，網民更是洗版式淚推，究竟這節目有何魔力？
圈中好友紛紛公開力撐
節目播出後，不少圈中人亦被深深打動。鄭子誠太太劉倩怡在社交平台大讚節目稿寫得好，充滿感性與故事，更點名要為資料蒐集及撰稿記上一功，直言： 「《周遊人生》好好睇，啲稿寫得好好，感性，有故事；不像一般旅遊節目，吃吃喝喝、嘻嘻哈哈」。而余安安亦表示會每晚支持，大讚： 「用心做。一定被看見，是充滿愛與正能量的結果！一定每晚支持。」就連同樣熱衷製作深度旅遊節目的黃翠如，也在Jarvis的社交網留下大力拍掌的Emoji以示鼓勵。
主持周奕瑋感性回應答謝
對於節目獲得空前成功，主持周奕瑋（Jarvis）亦在社交平台發文，感謝各界支持。他再次感性地點出節目的核心價值，在於人與人之間的連結與溫暖。他寫道：「這也是《周遊人生》奇妙而溫暖的地方。我們發放了溫度、飄到你們的手上。然後你們把溫度回傳給我，溫暖了我們的人生。這就是人與人之間的脈動。」一番話再次觸動觀眾心靈，獲得大量粉絲留言支持。
網民洗版式好評湧現
節目播出後，網民反應極為熱烈，討論區及社交平台湧現大量洗版式好評，不少人表示看到同喜同悲，更對節目時長太短大感可惜。有網民留言：「一集太少了」、「節目真的太短，如果有加長版更好」、「有深度，有溫度」、「Jarvis，感謝你和製作團隊用心製作咁動人嘅節目」、「香港人需要這類有深度勵志的節目」、「期待第二季」、「主持和每位故事主角，都表現出真性情及展現出真我，自然而不做作，係近期非常之好睇嘅一輯『另類』旅遊節目。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期