周遊人生｜周奕瑋體驗原始農場！直擊堆滿排泄物旱廁畫面勁震撼！
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昨晚（27日）播出的《周遊人生》，周奕瑋（Jarvis）帶觀眾體驗原始生活！他拜會內地原宿農場，更被帶去體驗一個堆滿人類排泄物的旱廁，畫面極度震撼！這個農場提倡「半農半X」的獨特理念，究竟是甚麼一回事？
Jarvis直擊無沖水旱廁 體驗堆滿排泄物真馬桶
今集最令人印象深刻的，絕對是農場創建人崔崔帶Jarvis體驗原始「村民」生活的一幕。崔崔帶Jarvis參觀了農場內的旱廁，那是一個不設沖水系統、堆滿了人類排泄物的真‧馬桶，原始的畫面令Jarvis大開眼界，隔住螢幕都彷彿能聞到陣陣氣味，場面極之震撼，絕對是都市人難以想像的體驗。
創辦人崔崔揭「半農半X」理念 逃離石屎森林發掘天賦
這個名為「原宿農場」的地方，背後有著獨特的哲學。創辦人崔崔解釋，農場的理念是想為入住的有緣人，提供一個逃離石屎森林的機會，體驗真正的大自然及無物質的原始生活。農場實行「半農半X」模式，入住的「村民」每天只需花半天時間務農及勞動，另外半天則留作「X」，鼓勵大家自由發揮所長，從而發掘潛藏天賦，更自由地掌控人生。
村民體驗後覓得新技能 靠發掘收納天賦謀生
「半農半X」中的「X」，其實代表著每個人已發掘或尚未認知的潛能。這個理念並非空談，節目中提到，曾有「村民」正是在體驗過程中，於「X」時間裡發掘了自己前所未知的收納天賦。這個新發現最終更幫助他獲得了新的謀生技能，成為一個成功的實例，證明了這種生活模式的可能性。
網民反應兩極：好有意義定係難頂？
節目播出後，這種另類生活方式引起網民熱議，反應相當兩極。有網民表示嚮往：「呢種生活好有意義，好想試下！」、「『半農半X』個概念好正，現代人真係需要搵返自己。」但亦有網民對原始的生活條件卻步：「諗到個旱廁就頂唔順…」、「理想係美好嘅，但現實可以維持幾耐？」、「每日要勞動，我諗我捱唔到三日。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期