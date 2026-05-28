周遊人生｜周奕瑋體驗原始農場！直擊堆滿排泄物旱廁畫面勁震撼！

昨晚（27日）播出的《周遊人生》，周奕瑋（Jarvis）帶觀眾體驗原始生活！他拜會內地原宿農場，更被帶去體驗一個堆滿人類排泄物的旱廁，畫面極度震撼！這個農場提倡「半農半X」的獨特理念，究竟是甚麼一回事？