周遊人生｜周奕瑋體驗原始農場！直擊堆滿排泄物旱廁畫面勁震撼！

最新娛聞
東方新地

廣告

昨晚（27日）播出的《周遊人生》，周奕瑋（Jarvis）帶觀眾體驗原始生活！他拜會內地原宿農場，更被帶去體驗一個堆滿人類排泄物的旱廁，畫面極度震撼！這個農場提倡「半農半X」的獨特理念，究竟是甚麼一回事？

Jarvis直擊無沖水旱廁 體驗堆滿排泄物真馬桶

今集最令人印象深刻的，絕對是農場創建人崔崔帶Jarvis體驗原始「村民」生活的一幕。崔崔帶Jarvis參觀了農場內的旱廁，那是一個不設沖水系統、堆滿了人類排泄物的真‧馬桶，原始的畫面令Jarvis大開眼界，隔住螢幕都彷彿能聞到陣陣氣味，場面極之震撼，絕對是都市人難以想像的體驗。

創辦人崔崔揭「半農半X」理念 逃離石屎森林發掘天賦

這個名為「原宿農場」的地方，背後有著獨特的哲學。創辦人崔崔解釋，農場的理念是想為入住的有緣人，提供一個逃離石屎森林的機會，體驗真正的大自然及無物質的原始生活。農場實行「半農半X」模式，入住的「村民」每天只需花半天時間務農及勞動，另外半天則留作「X」，鼓勵大家自由發揮所長，從而發掘潛藏天賦，更自由地掌控人生。

村民體驗後覓得新技能 靠發掘收納天賦謀生

「半農半X」中的「X」，其實代表著每個人已發掘或尚未認知的潛能。這個理念並非空談，節目中提到，曾有「村民」正是在體驗過程中，於「X」時間裡發掘了自己前所未知的收納天賦。這個新發現最終更幫助他獲得了新的謀生技能，成為一個成功的實例，證明了這種生活模式的可能性。

網民反應兩極：好有意義定係難頂？

節目播出後，這種另類生活方式引起網民熱議，反應相當兩極。有網民表示嚮往：「呢種生活好有意義，好想試下！」、「『半農半X』個概念好正，現代人真係需要搵返自己。」但亦有網民對原始的生活條件卻步：「諗到個旱廁就頂唔順…」、「理想係美好嘅，但現實可以維持幾耐？」、「每日要勞動，我諗我捱唔到三日。」

周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 