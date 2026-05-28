周遊人生｜周奕瑋挑戰做練習生！化妝炒車嚇壞導師笑爆全場！

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《周遊人生》主持周奕瑋（Jarvis）今集豁出去！為節目化身「見習練習生」體驗地獄式密集訓練，更首次挑戰神級韓式化妝術，點知手殘畫出爆笑「雙眼線」，更將假眼睫毛膠水黐到成眼都係，嚇到化妝導師花容失色，場面極度搞笑！

Jarvis首試畫眼線出事 黐膠水膠錯眼嚇壞導師

為了體驗練習生的日常，Jarvis今集由晨早8時45分開始接受地獄式訓練，當中包括神級化妝術。Jarvis首度體驗自己畫眼線兼黐假眼睫毛，由於「手殘關係」，他不單止畫出詼諧味濃的「雙眼線」，更在黐假眼睫毛時將膠水弄得滿眼都是，嚇得一旁的化妝導師花容失色，而孖女練習生JJBaby則在旁邊笑到肚痛，場面非常狼狽又惹笑。

周奕瑋挑戰韓式撒嬌三式 撥頭髮單眼笑勁生硬

除了化妝，Jarvis還要上「Idol演技堂」，即場學習韓星必備的韓式撒嬌三連套。在導師指導下，Jarvis即學即做，先是撥頭髮，再單眼甜笑，最後送上心心手勢。雖然他努力跟足指示，但動作生硬尷尬，與專業偶像的流暢感形成強烈對比，充滿喜劇效果，讓觀眾見識到偶像撒嬌背後原來亦需要大量練習。

Jarvis最終化雀斑妝 合體孖女行Catwalk

雖然化妝過程災難，但Jarvis最終仍在導師的幫助下，完成了近年大熱的雀斑妝。變身完畢後，他更與孖女JJBaby合體，在鏡頭前型格地行了一場「韓式Catwalk」，三人擺出冷酷表情，與之前手忙腳亂的搞笑形象判若兩人，總算為這次「一日練習生」體驗劃上一個型格的句號。

網民洗版式爆笑：犧牲色相！

節目播出後，Jarvis的搞笑表現引來網民洗版式討論，紛紛大讚他有娛樂精神。網民留言：「Jarvis真係冇偶包，笑到我肚痛！」、「犧牲色相為節目，好敬業！」、「嗰條雙眼線真係經典，可以cap圖做meme！」、「睇佢學撒嬌尷尬到我腳趾都縮埋，但好好笑！」、「呢集一定要睇，笑死人咩！」

周遊人生 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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