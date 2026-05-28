周遊人生｜周奕瑋挑戰做練習生！化妝炒車嚇壞導師笑爆全場！

《周遊人生》主持周奕瑋（Jarvis）今集豁出去！為節目化身「見習練習生」體驗地獄式密集訓練，更首次挑戰神級韓式化妝術，點知手殘畫出爆笑「雙眼線」，更將假眼睫毛膠水黐到成眼都係，嚇到化妝導師花容失色，場面極度搞笑！