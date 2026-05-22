周遊人生｜《夢華錄》顧問重現紅樓夢古宴！周奕瑋率先試食失傳菜式「三套鴨」

今晚（22日）播出的《周遊人生》將會揭開古代美食的神秘面紗！主持周奕瑋（Jarvis）拜會了曾為內地大熱劇集《夢華錄》擔任歷史顧問的美食歷史作家盧冉，更率先品嚐到他正在還原的《紅樓夢》清宴菜式，場面令人期待！