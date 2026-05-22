周遊人生｜《夢華錄》顧問重現紅樓夢古宴！周奕瑋率先試食失傳菜式「三套鴨」
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今晚（22日）播出的《周遊人生》將會揭開古代美食的神秘面紗！主持周奕瑋（Jarvis）拜會了曾為內地大熱劇集《夢華錄》擔任歷史顧問的美食歷史作家盧冉，更率先品嚐到他正在還原的《紅樓夢》清宴菜式，場面令人期待！
美食家盧冉7年還原75道宋代菜
節目中登場的盧冉，多年來醉心於還原古籍中的菜式，他曾花費長達7年時間，成功還原75道宋代歷史名菜，其匠人精神令人敬佩。因其專業的歷史知識，他更獲邀擔任熱播劇《夢華錄》的歷史顧問。完成宋代菜式的宏大工程後，他並未停步，而是計劃再花7年時間，挑戰還原《紅樓夢》中的清代御宴，毅力驚人。
周奕瑋深入品嚐經典「清宴」
在今晚播出的節目中，盧冉除了大談自己對「極致」與「真實」的瘋狂追求外，更會讓Jarvis一嚐口福。他帶了Jarvis品嚐其近期積極研究的清宴經典菜式，當中包括工序極為繁複的失傳名菜「三套鴨」。面對這些只能在古籍中看見的菜餚，Jarvis表現得相當興奮，讓觀眾也能一同感受古代飲食文化的博大精深。
網民驚嘆匠人精神
節目預告一出，網民已對這位美食家的匠人精神表示震驚與敬佩。不少人留言表示：「花7年還原菜式？太有毅力了吧！」、「好想知道《紅樓夢》裡的菜是甚麼味道！」、「《夢華錄》的茶點原來是這樣考究出來的，肅然起敬！」、「這才是真正的文化傳承，支持！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期