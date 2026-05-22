周遊人生｜美國人竟成武當派傳人！周奕瑋上山拜師「美國道長」學太極
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今晚（22日）播出的《周遊人生》將會出現一位身份極為特殊的受訪者！主持周奕瑋（Jarvis）為探討「傳承」的意義，竟遠赴武當山，拜會一位金髮碧眼的「美國道長」Jake，更即場拜師學藝，體驗一日武當弟子的生活，過程相當有趣！
Jake為追尋功夫夢遠赴武當
這位「美國道長」Jake自小就對李小龍、成龍的電影極為著迷，心中埋下了對「Chinese Kung Fu」的熱愛種子。在他20歲那年，為了追求更深層次的「養生」之道，他毅然隻身從美國飛往武當山。憑藉著無比的真誠與堅持，他最終感動了師傅，正式接任成為「武當三丰派」第十六代傳人，故事極具傳奇色彩。
周奕瑋化身一日弟子探討傳承
為了深入了解Jake作為外國人，為何會被欽點肩負傳承中華武術門派的重任，Jarvis與製作團隊親身深入武當山進行採訪。在莊嚴的道觀中，Jarvis更穿上道服，化身「一日武當弟子」，跟隨Jake學習太極拳。兩人一邊練功，一邊探討「傳人」在武當派中的真正定義和意義，畫面饒有趣味又發人深省。
網民大讚故事勵志
這位美國道長的故事引起網民極大興趣，不少人對他為夢想遠赴他鄉的毅力表示佩服。有網民留言：「外國人比我們更懂珍惜中華文化，有點慚愧。」、「因為李小龍而去武當山，太熱血了吧！」、「這個道長好帥！想去武當山拜師了！」、「這集好有意義，講傳承講得好深入。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期