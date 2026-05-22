周遊人生｜美國人竟成武當派傳人！周奕瑋上山拜師「美國道長」學太極

今晚（22日）播出的《周遊人生》將會出現一位身份極為特殊的受訪者！主持周奕瑋（Jarvis）為探討「傳承」的意義，竟遠赴武當山，拜會一位金髮碧眼的「美國道長」Jake，更即場拜師學藝，體驗一日武當弟子的生活，過程相當有趣！