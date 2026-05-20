周遊人生｜68歲SM女王爆喊揭身世！為救夫還債棄做醫生 親鞭主持勁震撼

21日播出的《周遊人生》中，主持周奕瑋（Jarvis）將拜訪一位極具傳奇色彩的人物！現年68歲、在內地社交網擁有過千萬粉絲的SM女王「麗莎奶奶」，竟親自示範情趣皮鞭，更即場大力鞭打Jarvis，令他痛到整個人彈起，場面極度震撼。這位前衛女王的背後，原來隱藏著一段為夫還債的辛酸史，究竟她是怎樣走過來的？