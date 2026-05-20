周遊人生｜68歲SM女王爆喊揭身世！為救夫還債棄做醫生 親鞭主持勁震撼
周奕瑋直擊工場 麗莎奶奶親身示範鞭打
在節目中，周奕瑋親身到訪「麗莎奶奶」位於深圳的情趣用品生產工場。雖然已年屆68歲，但奶奶性格極為開朗兼思想開放，親自帶領Jarvis參觀。令人意想不到的是，奶奶介紹產品時突然拿起一條情趣皮鞭，更搞笑地命令Jarvis擺出「正確姿勢」，隨後便大力向他鞭下去！突如其來的衝擊令Jarvis痛得成個彈起，但全程又表現得相當興奮，畫面極之有趣。原來麗莎奶奶曾為電影《格雷的五十度色戒》設計全套SM道具，設計過近4,000件情趣作品，產品更遍布全球30個國家，絕對是行業中的頂尖人物。
麗莎奶奶爆喊憶述往事 棄做醫生為夫還巨債
鏡頭前風光開朗的麗莎奶奶，原來有著一段不為人知的悲傷過去。她坦言自己出身於傳統幸福家庭，更曾是一名醫生，生活本應安穩。但在40多歲那年，因丈夫在澳門輸掉一大筆錢，為了還清巨債及維持生計，她毅然放棄月薪僅約200元的醫生工作，隻身由東北遠赴深圳，轉行擔任月薪高達10,000元的情趣用品設計師。向Jarvis憶述當年離鄉別井的一刻，奶奶仍忍不住激動落淚，哽咽道：「我（當時）有決心，我必須還完錢，那怕七十歲、八十歲，都要把錢還完才能回去。」
隱瞞家人十多年 獲親妹一句話當頭棒喝
為了還債及支付兒子的學費，麗莎奶奶初時完全不敢向家人透露自己的工作內容，她直言：「我自己也沒見過這些東西，但就是為了給兒子大學學費、為了還債，我就得認認真真去做，行與不行都要做下去。」她將這個秘密隱藏了十多年，直到鼓起勇氣向家人坦白，沒想到妹妹的第一個反應竟是大力支持，對她說：「姐姐，咱們不偷不搶，咱們憑本事賺錢！」妹妹這句話給了她極大力量，也讓她反思：「連自己都不接受情趣行業，你有甚麼資格叫別人接受你？」正因這份決心與家人的支持，她最終由人生低谷走出燦爛的第二人生。
網民大讚勵志：奶奶活出真正女王風範
麗莎奶奶的傳奇故事曝光後，其堅毅及擁抱逆境的態度啟發了無數網民，紛紛留言大讚。網民的反應相當正面，認為她的經歷非常勵志：「68歲都可以活得咁精彩，我哋有咩藉口放棄？」、「由醫生變SM女王，呢個反差太大！但背後故事好感人！」、「為咗頭家犧牲自己，但最後活出第二人生，奶奶好勁！」、「『不偷不搶，憑本事賺錢』，佢妹妹呢句講得太好！」、「睇到佢喊住講過去，真係好心酸，好彩苦盡甘來！」
=（圖片來源：TVB）