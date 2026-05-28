周遊人生｜16歲港產孖女JJBaby闖韓！評核失敗即遣返香港畫面曝光！

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今晚（28日）播出的《周遊人生》揭開殘酷真相！曾演《星空下的仁醫》的16歲香港孖女JJBaby，在韓國搏殺兩年，面對3,000分之1的出道率，每月評核失敗更要即時執包袱返港！鏡頭直擊她們的血汗評核試，究竟最終能否留低？

15歲港產孖妹JJBaby背景曝光 登韓國選秀獲BIGBANG大聲激讚完美

直擊每月生死評核試 JJ Baby面臨遣返危機

節目中，主持周奕瑋（Jarvis）親眼見證JJBaby Jaybie及Jaybo「一月一度」的跳唱評核測試，氣氛極度緊張。原來在韓國的練習生制度下，只要評核試不及格，便要執包袱返香港「冇得留低」，努力隨時化為烏有。這對孖女過去兩年每日由清早踩到半夜，為追夢咬緊牙關，她們坦言：「機會可能淨係得一次，要珍惜眼前機會好好做好佢。」鏡頭更拍到她們落堂後齊齊踩入弘大Busking，爭取每個表演機會，可見其決心之大。

14歲赴韓追夢2年血淚史 細妹曾獲姜大聲激讚

JJBaby是香港雙胞胎童星組合，由16歲的Jaybo與Jaybie組成，不少觀眾對她們在《星空下的仁醫》的演出仍有印象。二人為了追尋K-pop夢，在14歲時便毅然遠赴韓國接受專業特訓。在競爭激烈的環境下，她們並未被比下去，當中細妹Jaybie更憑藉強勁的Rap實力，曾成功出戰韓國選秀節目《明日之星》，並獲得BIGBANG成員姜大聲公開點名讚賞，證明了她們的潛力與實力，也讓她們的追夢之路增添了幾分希望。

練習生壓力極大 JJ Baby自爆：連生病都覺愧疚

在只有3,000分之一出道率的造星王國，完美偶像背後是無盡的血汗代價。JJBaby在訪問中坦言，「韓國練習生，自我管理非常嚴格」，她們時刻都承受著巨大心理壓力，甚至連生病都會感到愧疚。因為她們深知，只要自己放鬆一秒、休息一日，出道可能性便會降低一分，身邊的競爭者隨時會追上甚至超越自己，這種無形的壓力，絕非外人能夠想像。

網民睇到心痛：香港人嘅驕傲！

節目播出後，不少網民對JJBaby的經歷感到心痛又佩服，紛紛留言為她們打氣。網民的反應相當熱烈，有人留言：「加油啊！香港人嘅驕傲！」、「16歲就咁捱得，好心痛但好佩服！」、「睇到都覺得大壓力，佢哋好叻女！」、「希望你哋可以順利出道，我哋會支持你！」、「呢種毅力真係唔係人人有，祝成功！」。

周遊人生 jjbaby （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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