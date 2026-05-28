周遊人生｜16歲港產孖女JJBaby闖韓！評核失敗即遣返香港畫面曝光！

今晚（28日）播出的《周遊人生》揭開殘酷真相！曾演《星空下的仁醫》的16歲香港孖女JJBaby，在韓國搏殺兩年，面對3,000分之1的出道率，每月評核失敗更要即時執包袱返港！鏡頭直擊她們的血汗評核試，究竟最終能否留低？