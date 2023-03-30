和解在後｜Ivy [email protected]首次拍劇任真小強爬頸 獲讚勁專業
《和解在後》Ivy So 一口答應被曱甴爬頸
這集《和解在後》講述清潔工胡婆婆冤屈大訴工作時撞鬼跌倒。為了查明真相，阿凡在夜半叫來了方圓一起查探胡婆婆的工作環境，氣氛驚心動魄，最後發現其撞鬼真相。這一幕被曱甴爬上頸的鏡頭，唔係個個女仔都接受到，連導演兼主演的趙善恆都在IG發文激讚：
「Ivy平日熟讀劇本捱更抵夜呢啲不在話下，今日Ivy昆蟲爬頸的一場戲，她是一口答應，而且沒有半點不滿，為了滿足畫面效果她十分搏命！而且當日35度天氣，片場是一個十分污糟邋遢的舊工廠大廈，不要說有無冷氣，連呼吸都有點困難。」
同時恆仔又讚埋Alice（許寶恆），她在劇中扮演脫毛失敗下體被燒傷的受害人：
「記得當日casting第一次見Alice已經有種”估你唔到喎” 的驚喜，試完戲後我也坦白告知當日拍攝是要真除褲。但她沒有半點推搪或疑惑，也立即答應，而且到了拍攝當日也對我們劇組有十分的信任，當然安全措施做到十足（借位加打底，好安全，大家放心）」
最後他總結：「要兩位靚女拍枱講粗口除褲仲玩埋曱甴，這些要求可能有點大膽，但她們不但做到，而且做得好好！」
谷德昭勁讚Ivy有天份
劇中飾演調和中心創辦人的谷德昭，亦在IG大讚：
「蘇媽好有天份，經驗咁淺，但係已經唔驚Cam，可以做到自然，已經唔容易，萬丈高樓從地起，有呢個根基，加上觀眾緣，從實戰中進步。另外一位妹妹Sica，戲裡戲外都超高能量，本來冇乜戲嘅幾句嘢，佢可以將啲鬆咗嘅位填番完滿，如果俾佢做《黑暗榮耀》嗰啲奸角，肯定女版少年萬梓良。」
監製爆料：冇諗過Ivy會真身演出
監製張遨揚（Kurt）在IG亦有出po大讚Ivy在這一幕中的演出：
「講多少少，其實初頭我哋係冇諗過Ivy會真身演出，畢竟女神同小強（而家叫小蝦〉擺埋一齊好大膽，拍之前我哋一直物色邊位工作人員願意犧牲做Ivy替身，結果全crew冇人肯制，最後我哋膽粗粗問Ivy，點知佢一口答應，Ivy姐係勁嘅！」
網民讚Ivy：好過大台D新人
網民亦留言大讚Ivy演技比想像中好：「睇唔出係第一次拍劇」、「畀曱甴爬上頭好癲！」「Soma勁專業！一開機就一秒變表情」、「佢好過大台D新人，做戲勁自然，仲要夠膽放真曱甴上頭」、「有潛質，整定係要做演員」、「以為ivyso拍第一套劇仲要女主角一定好生硬，點知都幾自然同做得唔錯」等等。
Ivy化身遊戲女箭神
此外，全劇多以西裝Look上陣的Ivy，原來都有其他靚女造型，日前一集就講到Ivy化身遊戲中的女箭神，大騷長腿，現實中亦有她穿著吊帶背心的造型，非常吸睛！趙善恆在IG講到這一幕遊戲畫面，直言：
「冇錢做CG，就以肉身去實行出嚟啦！服裝部美術部嘅同事，整咗呢件甲出嚟，着咗上身，就變咗遊戲世界裏面嘅人，俾啲掌聲佢哋！」
導演駱子康也透露除了兩位靚女Ivy同Santis的服裝外，連她們身後士兵所著的盔甲，都係由服裝部一手一線去加工，然後再拎去現場「做舊」，他說：
「由於budget 有限服裝部人手唔夠，就成crew人自動自覺去幫忙一齊『做舊』，完全唔會計較而且大家仲好enjoy。借用網上一句好俾面嘅留言：『港劇就應該要咁樣拍！！！』」
睇埋《和解在後》睡前NG大放送！Ivy So勇氣之試煉！
真係少啲勇氣都唔得！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！