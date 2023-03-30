由COLLOR成員Ivy So（蘇雅琳）首次擔正主演的ViuTV劇集《和解在後》現正播出，日前一集講到Ivy飾演的方圓與葉志凡（趙善恆飾）一同到一幢舊式工業大廈查明真相，現場環境陰森恐怖，但原來更恐怖的是被活生生的曱甴爬上身！