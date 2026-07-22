19歲《哥斯拉》聽障童星KayleeHottle遇嚴重車禍 陳法拉沉痛發聲：「永遠想念妳」！
19歲KayleeHottle遇嚴重車禍高速撞入溝渠
這場不幸的交通意外發生於昨日（21日）上午的美國馬里蘭州，當時十九歲的Kaylee Hottle正乘坐一輛出廠多年的本田雅閣房車外出。據當地警方初步調查指出，該車輛在行駛期間突然偏離正常道路，隨後更以高速失控直接撞入旁邊的深溝之中。事發後，同車的十九歲司機僅受輕傷，另一名乘客則未有在現場接受治療，然而這位荷里活年輕新星卻面臨著無比嚴峻的生死關頭。
家屬心碎拍片交代實況急趕往當地認領遺體
經過緊急救援後，令人遺憾的消息最終還是傳出。Kaylee Hottle的父親Joshua Hottle在接獲警方致電通知後，隨即在Facebook透過直播影片，以手語強忍悲痛向大批粉絲證實愛女在送院途中不幸傷重不治的死訊。他透露自己正在從德州趕往馬里蘭州認領女兒遺體的路上，並在帖文中悲痛地寫道：「我正搭上一趟我永遠都不希望搭乘的班機。」字裡行間充滿著白頭人送黑頭人的無盡哀痛。
憑《哥斯拉大戰金剛》爆紅演技精湛備受肯定
回顧這位年輕演員的背景，生於美國的Kaylee Hottle擁有韓國與高加索血統，其家族四代皆為聽障人士。她早在九歲便接拍廣告入行，後來在《哥斯拉大戰金剛》中飾演能用手語與金剛溝通的孤女Jia而聲名大噪。因為失聰的關係，她在電影宣傳期間都必須透過手語傳譯來接受傳媒訪問。她更在2024年上映的續集中繼續擔綱重要角色，出色的表現更讓她獲得2025年土星獎最佳年輕演員的提名，原本正值起飛的演藝事業卻因此戛然而止。
陳法拉發佈片中女王造型哀悼同劇演員感震驚
噩耗傳出後，大批曾與她合作的荷里活影星紛紛發文表達不捨。在2024年續集中飾演伊維族女王的陳法拉，特別在Instagram限時動態分享了自己與Kaylee Hottle的合照以及附上片中女王造型，並悲痛地表示：「為你的家人感到心痛，你永遠是仁慈、聰明、有才華和美麗的女生，全世界都知道。」同劇演員Rebecca Hall亦發帖寫道：「聽到這個消息我感到無比悲痛。向妳的家人致上最深切的慰問。」網民們也湧入各大社交平台留言區，紛紛感嘆一顆影壇新星就此隕落。