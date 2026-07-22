19歲《哥斯拉》聽障童星KayleeHottle遇嚴重車禍 陳法拉沉痛發聲：「永遠想念妳」！

曾參演電影《哥斯拉大戰金剛》的十九歲聽障女星Kaylee Hottle，昨日驚傳在美國遇上一場極度嚴重的交通意外，消息瞬間震驚整個荷里活。曾在續集電影中與她同框對戲的香港演員陳法拉火速在社交平台發文哀悼，這場突如其來的意外真相與後續發展令人深感惋惜。