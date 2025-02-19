哪吒2｜票房衝破123億榮登全球動畫電影票房冠軍 港澳地區上映日期公開
廣告
內地賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》於大年初一（1月29日）在內地正式上映，電影上映至今實時票房更已經衝破123億！《哪吒之魔童鬧海》昨日已公佈由由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影聯手於港澳地區發行，並將於本月22日（周六）同步上映，而澳門首映禮則於今晚（19日）假英皇戲院（澳門葡京人）舉行。
哪吒2｜首映禮超多重量級嘉賓到場
首映禮邀得國家電影局常務副局長毛羽先生 、澳門中聯辦宣文部部長萬速成先生 、澳廣視執行委員會主席羅崇雯女士 、澳門教育及青年發展局教育資源廳廳長 鄧偉強先生 、中央廣播電視總台亞太總站站長曹毅先生及發行商銀都機構有限公司總經理丁凱先生 、英皇電影營運總監邱漢雄先生出席主禮，並由四間香港及澳門的電影發行公司代表銀都機構有限公司總經理丁凱先生負責致辭 ，他表示 《哪吒之魔童鬧海》憑藉精美的製作 ，啟動了中國文化的活力與魅力，以藝術魅力傳遞出了中華文化的精髓 ，對於能將一部這麼優秀的電影帶進香港及澳門戲院給觀眾欣賞，感到非常榮幸。
另一位主禮嘉賓澳門文化局局長梁惠敏女士致辭，通過創意將中華文化元素融入動畫電影以及其他影視作品之中，彰顯我們源遠流長的中華文化特色，進一步發揮澳門作為 “以中華文化為主流、多元文化共存”的交流合作基地定位與作用。
哪吒2｜強勁票房力壓荷里活作品
《哪吒之魔童鬧海》票房衝破122億大關，更榮登全球動畫電影票房榜第一名，力壓多部荷里活作品包括《玩轉腦朋友2》嘅123.19億票房以《魔雪奇緣2》105.41億票房。
《哪吒之魔童鬧海》亦係目前唯一一套非荷里活電影進佔全球影史票房榜第八位的電影，更已經打破美國本土最賣座電影《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars：The Force Awakens）嘅9億3600萬美元（約港幣72億7700萬元）嘅紀錄！
撰文：東方新地圖片來源：大會提供、《哪吒之魔童鬧海》海報、微博圖片、微博@新華社資料或影片來源：原文刊於新假期