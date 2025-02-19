哪吒2｜票房衝破123億榮登全球動畫電影票房冠軍 港澳地區上映日期公開

內地賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》於大年初一（1月29日）在內地正式上映，電影上映至今實時票房更已經衝破123億！《哪吒之魔童鬧海》昨日已公佈由由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影聯手於港澳地區發行，並將於本月22日（周六）同步上映，而澳門首映禮則於今晚（19日）假英皇戲院（澳門葡京人）舉行。