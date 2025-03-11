唐詩詠疑進駐中半山豪宅 越住越豪華網民猜測係唔係有新戀情
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43歲唐詩詠2022年宣布離巢效力20年嘅TVB後，改以自由身後並活躍於各大節目。而唐詩詠今年更升呢做老闆，並於銅鑼灣開設麵包店「33 Cubread」，店鋪自開業以來日賣過千個麵包，極受歡迎。唐詩詠最近更被發現疑似從北角搬到中半山的一個2000呎豪宅，令唔少網民猜測搬遷係因為麵包店大賺，定係有新戀情出現……
唐詩詠疑進駐中半山豪宅
唐詩詠於2023年從清水灣半島，搬到北角一個月租6萬嘅海景千呎豪宅。不過唐詩詠最近就被影到在某活動結束後，駕駛其座駕返回位於中半山地利根德裡的蘭心閣。據悉，這個豪宅嘅面積超過2000呎，月租更超過12萬元，多位名人如黎姿、邱淑貞和張柏芝等亦是該處嘅住戶之一，認真富貴！
網民連環猜測唐詩詠搬遷原因
對於突然傳出唐詩詠搬至中半山豪宅，唔少網民都紛紛猜測到底係麵包店大賺，定係唐詩詠秘密有新戀情：「果然還是要自己做生意，一離開TVB就這麼富貴」、「睇嚟佢間麵包店真係好賺得」、「誰會想到賣麵包都能賣到住豪宅呢」、「雖然佢間舖好好生意，但係搬得咁快係唔係有男朋友同居咋？」、「應該係有新戀情？」
撰文：東方新地圖片來源：ig@natalietong53資料或影片來源：原文刊於新假期