唐詩詠疑進駐中半山豪宅 越住越豪華網民猜測係唔係有新戀情

43歲唐詩詠2022年宣布離巢效力20年嘅TVB後，改以自由身後並活躍於各大節目。而唐詩詠今年更升呢做老闆，並於銅鑼灣開設麵包店「33 Cubread」，店鋪自開業以來日賣過千個麵包，極受歡迎。唐詩詠最近更被發現疑似從北角搬到中半山的一個2000呎豪宅，令唔少網民猜測搬遷係因為麵包店大賺，定係有新戀情出現……