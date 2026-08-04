日落下彩虹｜唐詩詠突破「大台框框」首演ViuTV新劇 親身回應一事揭演藝新動向
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43歲前無綫視后唐詩詠離巢後首次跨台參演ViuTV新劇《日落下的彩虹》，破格飾演經歷婚姻危機與內心糾結中年母親。劇集播出後其極具張力與層次感演出旋即在網絡引發極大迴響，更吸引大量網民點讚與洗版式討論。面對公眾對其演藝生涯轉變與角色設定高度關注，本尊親自現身社交平台留下耐人尋味字句。
唐詩詠首度參演ViuTV新劇展現神級演技
這次在《日落下的彩虹》中飾演許軼母親馬麗君一角，完全顛覆過往螢幕上溫柔純情形象。面對劇中與實力派男星潘燦良之間破裂夫妻關係，她憑藉壓抑眼神以及細緻肢體語言，將維繫表面和平與錐心之痛演繹得淋漓盡致。有網民在社群平台Threads上發表長文深度分析其蛻變，指出她無論在聲線、咬字還是語速上均有極大突破，將一個心懷怯懦與不甘中年人妻演活於觀眾眼前，成功擺脫昔日固化演出模式。
本尊深夜活躍社交平台親自回覆外界網民評價
劇集收穫強烈口碑後，本尊毫無架子地在Threads上頻繁與觀眾展開即時互動。當看到有人留言稱讚她擺脫枷鎖並做回自己時，她親自寫下「做自己比任何事情更重要」作回應。對於外界討論其電視台背景轉換，她亦大方坦言「非常同意，唔好用一台去框住一個演員」。她更向大讚劇本貼地寫實觀眾表示「多謝🫶🏽」，同時將功勞歸於整個製作團隊，直指因為導演劉偉恒大力推動才讓她有機會參與這個難能可貴項目。
唐詩詠走出昔日電視台舒適圈迎來演藝新高峰
回顧過去在舊東家發展時期，她多半被安排出演清純女主角或者鄰家女孩，角色與語氣相對受到局限。離巢後迎來首部試金石之作，她不但捨棄過往視后包袱，更以完全融入新型態網路生態姿態與大眾交流。除了專注打理自家麵包店生意，這次接拍新劇亦證明她願意挑戰更廣闊戲路。她在帖文中強調「我真係好鍾意今次嘅角色🌈🌈」，多次以親切態度感謝大眾支持並表達對新跑道滿腔熱誠。
大批網民對馬麗君角色設定給予極高評價
劇集播出後隨即獲得大批觀眾雙向奔赴式支持與肯定。許多人留言表示原本只是為支持潘燦良而看，卻被母女之間強烈互動深深打動，甚至有網民坦言「睇頭兩集喊到PK」。針對劇中角色由斌嫂變回馬麗君時髮型轉變，有人敏銳提問是否代表離婚前後心理變化，獲本尊幽默解答「導演話新開始要先剪個頭髮喎😂」。更有深夜追劇粉絲分享自己為免吵醒太太而靜靜在客廳觀看，溫馨舉動同樣獲得本尊點讚。
資料或影片來源：原文刊於新假期