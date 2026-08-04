日落下彩虹｜唐詩詠突破「大台框框」首演ViuTV新劇 親身回應一事揭演藝新動向

43歲前無綫視后唐詩詠離巢後首次跨台參演ViuTV新劇《日落下的彩虹》，破格飾演經歷婚姻危機與內心糾結中年母親。劇集播出後其極具張力與層次感演出旋即在網絡引發極大迴響，更吸引大量網民點讚與洗版式討論。面對公眾對其演藝生涯轉變與角色設定高度關注，本尊親自現身社交平台留下耐人尋味字句。