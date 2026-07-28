日落下彩虹｜45歲唐詩詠自揭全因一人而接拍 首次演人母暗藏玄機

45歲唐詩詠破格參演ViuTV全新原創劇《日落下的彩虹》，首度跨台挑戰充滿香港屋邨情懷基層人妻角色。她與被譽為舞台劇界殿堂級人馬潘燦良首次破天荒合演夫妻，新鮮配搭瞬間成為全城熱話。這位昔日視后毅然放下身段接拍此劇背後其實隱藏著一個令人意想不到私人原因。