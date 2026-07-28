日落下彩虹｜45歲唐詩詠自揭全因一人而接拍 首次演人母暗藏玄機
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45歲唐詩詠破格參演ViuTV全新原創劇《日落下的彩虹》，首度跨台挑戰充滿香港屋邨情懷基層人妻角色。她與被譽為舞台劇界殿堂級人馬潘燦良首次破天荒合演夫妻，新鮮配搭瞬間成為全城熱話。這位昔日視后毅然放下身段接拍此劇背後其實隱藏著一個令人意想不到私人原因。
ViuTV原創劇集即將首播大賣屋邨情懷
講述香港基層生活原創劇《日落下的彩虹》將於本月29日起逢星期一至五晚上9時30分正式播出。劇情巧妙運用七個發生在彩虹邨內細膩動人單元故事，深度刻畫街坊鄰里間阡陌交錯情感與遺憾。故事背景更特別穿插彩虹邨即將面臨清拆重建進入倒數階段現實命運，首集率先聚焦潘燦良飾演斌哥與唐詩詠飾演斌嫂一家四口生活日常。
唐詩詠自爆視潘燦良為偶像促成合作
兩位實力派演員於開拍前已做足準備功夫，唐詩詠坦言當初收到劇本時毫不猶豫便答應接拍。她受訪時親自解開接拍謎團：「導演搵我時候話我老公係潘燦良，有兩個小朋友，我話吓潘燦良有兩個小朋友好啦做啦。」她直認男方是一直渴望合作名單入面Top 3演員，潘燦良亦大方分享合作感受：「細細個就睇佢做電視劇喇，第一次合作又有少少新鮮，因為真係正面接觸。」
舞台劇泰斗潘燦良放下氣場展現幽默
過去潘燦良於舞台劇界累積深厚功力並經常演繹極具威嚴角色，給予外界一種嚴肅專業氣象。唐詩詠原本以為對方為人會有少少惡及自帶強大氣場，直至雙方於片場正式對戲才驚覺這位前輩私底下極度平易近人。潘燦良對於被指有距離感隨即搞笑澄清：「其實我怕醜㗎咋大家誤會。」他點出以往女方多演單純少女角色，今次演繹歷盡滄桑母親絕對是觀眾少見一面。
嶄新夫妻組合惹起網上熱烈廣泛討論
劇集預告片及宣傳照曝光後隨即引起各大社交平台熱烈迴響，大眾對於這個充滿新鮮感演員組合充滿期待。有網民留言表示：「呢個配搭真係估唔到，好想睇下視后同劇帝會擦出咩火花」，亦有評論直指「彩虹邨就快拆，呢套劇當係留個紀念都好」。同時有觀眾留言大讚電視台選角極具心思：「終於唔係睇嚟睇去都係嗰班人，唐詩詠做阿媽應該會有突破」。
資料或影片來源：原文刊於新假期