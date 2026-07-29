日落下彩虹｜唐詩詠新劇出軌背叛潘燦良 衝擊畫面引發熱議
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44歲唐詩詠與潘燦良於ViuTV新劇《日落下的彩虹》首度合演夫妻，看似溫馨平淡一家四口背後竟隱藏女方大搞婚外情破格劇情。這段背叛情節讓飾演顧家好男人潘燦良直言承受極大挑戰，甚至在拍攝期間經歷慘過不舉男人之痛。今日首播這場極具衝突感對手戲勢必徹底顛覆觀眾對兩位演員過往專業形象既有認知。
許軼蘇文濤片場連環狂食引發爆笑
劇情以外兩位年輕演員同樣經歷不少難忘時刻，23歲許軼與蘇文濤於片場由朝食到晚更發生連串意外。蘇文濤透露在拍攝一場對手戲時，自己竟然含住一粒燒賣向對方求救，結果導致大家忍不住狂笑甚至需要重新拍攝。潘燦良為求令一場等待戲份更加生活化，更提議即場煮公仔麵，令四人在鏡頭前盡情享受美食，為原本充滿戲劇張力拍攝現場增添不少輕鬆氣氛。
唐詩詠大談「高難度床戲」與男人最痛
面對極具挑戰性劇本設定，兩位主角在受訪時大方分享拍攝期間種種深刻感受。唐詩詠笑言兩人有一場高難度床戲，更直指男方完美表現出那種極度壓抑男人之痛。潘燦良隨即幽默回應「痛過咩啊？不舉啊？」，他坦言角色非常深愛家庭與太太，面對背叛時需要承受巨大心理壓力，幸好Benny 導演筆下沒有真正惡毒壞人，但整個過程對他而言絕對是一項極大考驗。
潘燦良重返彩虹邨實景拍攝憶童年
劇集特別安排於即將面臨重建命運屋邨進行實景拍攝，為一眾演員帶來濃厚集體回憶。曾於該處居住至21歲才搬走潘燦良表示，自己整個成長過程都在這裏度過，對於金碧冰室與舊式理髮店依然存在感到相當驚喜。唐詩詠亦回想起學生時期經常到附近麗晶花園朋友家中作客，非常懷念那些飛機造型滑梯與一串串魷魚絲等舊式零食。
網民高度期待一家四口最終感情走向
隨着劇集於今日晚上正式開播，不少觀眾對於這個充滿反差感家庭組合抱有極大期望。網民紛紛在社交平台留言表示「期待詩詠同燦哥擦出新火花」，更有評論直指「估唔到做媽媽都要搞婚外情咁刺激」。這部主打屋邨人情味與寫實家庭矛盾作品成功在開播前掀起廣泛討論，各大社交平台上已經湧現多則討論帖文，大量網民留言都在猜測這段充滿裂痕婚姻關係最終結局。
資料或影片來源：原文刊於新假期