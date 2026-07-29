日落下彩虹｜唐詩詠新劇出軌背叛潘燦良 衝擊畫面引發熱議

44歲唐詩詠與潘燦良於ViuTV新劇《日落下的彩虹》首度合演夫妻，看似溫馨平淡一家四口背後竟隱藏女方大搞婚外情破格劇情。這段背叛情節讓飾演顧家好男人潘燦良直言承受極大挑戰，甚至在拍攝期間經歷慘過不舉男人之痛。今日首播這場極具衝突感對手戲勢必徹底顛覆觀眾對兩位演員過往專業形象既有認知。