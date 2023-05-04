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41歲素顏唐詩詠被捕獲有猛男陪慶生有望脫單 細數5段情史同佢分手最轟動

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唐詩詠於昨日（5月3日）正式踏入41歲，單身多年的她不愁寂寞，有好友及粉絲輪流為她賀壽，日前更被網民野生捕獲，有猛男陪食齋開心切蛋糕，唐詩詠狀態唔錯被網民大讚素顏都好靚女，春風滿面唔通有望脫單？

唐詩詠 女人四十一枝花，曾被封「絕世好女友」的唐詩詠大把機會。
女人四十一枝花，曾被封「絕世好女友」的唐詩詠大把機會。（圖片來源：[email protected]

唐詩詠人緣好 生日唔寂寞

唐詩詠被封「四十路黃金盛女」，雖聲稱無拖拍，不過人緣好生日都大把人陪，先有好姊妹陳茵媺買定蛋糕約食飯，再有官方影迷會為她搞了一個義工活動，令其生日更加有意義。

唐詩詠 唐詩詠在圈中人緣甚廣，日前有閨密陳茵媺為她提早慶生。
唐詩詠在圈中人緣甚廣，日前有閨密陳茵媺為她提早慶生。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 唐詩詠有影迷會為她大搞生日會。
唐詩詠有影迷會為她大搞生日會。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 慶生兼做義工，唐詩詠見到一班小朋友好開心，呢個生日認真有意義。
慶生兼做義工，唐詩詠見到一班小朋友好開心，呢個生日認真有意義。（圖片來源：[email protected]

被網民野生捕獲食齋慶生

日前唐詩詠被網民野生捕獲在一間素食館慶生，唐詩詠身穿鮮綠色線衫襯恤衫，打扮好有文青Feel，網民拍片上載小紅書並寫道：「唐詩詠真人好靚！家人們誰懂啊，今天跟家人去素食館一眼就從門縫認出了唐詩詠！原本不敢確定，認真看了之後發現真的是，真人真的好漂亮！看樣子是在慶生，不曉得是誰的生日哈哈哈…」

唐詩詠 唐詩詠食齋慶生被網民野生捕獲，她見到個生日蛋糕即露出驚訝表情，細心研究完又哈哈大笑。
唐詩詠食齋慶生被網民野生捕獲，她見到個生日蛋糕即露出驚訝表情，細心研究完又哈哈大笑。（圖片來源：小紅書影片截圖）
唐詩詠 素顏唐詩詠被網民大讚保養得好好。
素顏唐詩詠被網民大讚保養得好好。（圖片來源：小紅書影片截圖）
唐詩詠 身穿橫間衫的江美儀亦在場。
身穿橫間衫的江美儀亦在場。（圖片來源：小紅書影片截圖）

網民大讚素顏唐詩詠

片中可見唐詩詠當日素顏上陣，非常清純，她望着桌上的「Q版泳裝猛男蛋糕」好興奮表情多多，不少網民留言大讚她好靚女：「她本來就是很靚」、「以Nat這個年齡，還可以素顏就真的證明她真的天生麗質了」、「港星素顏挺抗打的，內娛的卸妝大變樣」，更有眼利網民看到身穿橫間衫的江美儀亦在場，片中亦聽到她的招牌笑聲。

唐詩詠 網民讚唐詩詠天生麗質。
網民讚唐詩詠天生麗質。（圖片來源：小紅書影片截圖）
唐詩詠 真係有讚無彈。
真係有讚無彈。（圖片來源：小紅書影片截圖）
唐詩詠 網民一致認同唐詩詠本來就係靚。
網民一致認同唐詩詠本來就係靚。（圖片來源：小紅書影片截圖）

與猛男合照流出

之後唐詩詠於社交網的限時動態轉發當日與cap帽男的合照，並留言：「thank you」，另外其男友人亦上載飯局合照上社交網，原來當日有3位猛男在場為唐詩詠慶生，而cap帽男與唐詩詠的生日只差一天，二人年紀相約，外形亦登對，被指有望發展，唔知兩位當事人有冇心呢？

唐詩詠 唐詩詠轉貼男友人的po致謝，不過就刻意為身旁的男士遮樣。
唐詩詠轉貼男友人的po致謝，不過就刻意為身旁的男士遮樣。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 另一男友人為唐詩詠的合照解碼，公開戴帽男樣貌，不過今次就遮唐詩詠個樣，故弄玄虛喎！
另一男友人為唐詩詠的合照解碼，公開戴帽男樣貌，不過今次就遮唐詩詠個樣，故弄玄虛喎！（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 原來唐詩詠與戴帽男的生日只差一天。
原來唐詩詠與戴帽男的生日只差一天。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠 唐詩詠與江美儀私底下甚老友，5月1日更約埋一齊去行山。
唐詩詠與江美儀私底下甚老友，5月1日更約埋一齊去行山。（圖片來源：[email protected]

細數唐詩詠過去情史：

入行初期拍劇撻著余文樂

2000年，年僅19歲的唐詩詠初入行拍港台劇《青春@Y2K》時，與同期出道的余文樂撻著，成為她入行以來的第一段戀情。但戀情維持了近一年，有指後來余文樂跟盧巧音拍拖，而導致他和唐詩詠分手。

唐詩詠 宣傳《青春@Y2K》時的余文樂和唐詩詠。
宣傳《青春@Y2K》時的余文樂和唐詩詠。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。
當年阿Sa蔡卓妍都有份參演《青春@Y2K》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！
唐詩詠在03年加入無綫拍《當四葉草碰上劍尖時》，當年的唐詩詠真係好fresh！（圖片來源：新傳媒照片庫）

唐詩詠與崔建邦經歷「五離四合」

崔建邦一向被稱為金牌司儀，其口才十分了得，更得到不少女星的歡心。早於2005年的時候，他就跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。然而他們的感情路走得不穩，在拍拖後的四年間，崔建邦周不時背著女友夜蒲，跟不少女星傳出過緋聞，令兩人經歷「五離四合」，最後還是分手收場。

崔建邦,陳雅倫,唐詩詠,李怡,緋聞
2005年的時候，崔建邦跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 兩人曾以情侶檔上《獎門人》節目玩遊戲。
兩人曾以情侶檔上《獎門人》節目玩遊戲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

唐詩詠與洪永城有過四年情

在崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖四年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜謊言與原諒在二人之間不斷重演，最終分手收場。

洪永城遇上Inez前個底認真花，與唐詩詠拍拖三年從未定性。
洪永城13年同唐詩詠拍《載得有情人》撻著，起初曾大玩地下情，不過最終二人於17年宣布分手，洪永城更被爆兩度同蔡思貝因拍劇過電。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 也有指兩人分手是因為在婚期上未能達成共識，所以經常有爭拗。
也有指兩人分手是因為在婚期上未能達成共識，所以經常有爭拗。（圖片來源：新傳媒照片庫）

孖陳思銘甜密買餸返愛巢

唐詩詠2018年底曾與有「教育界王力宏」之稱的「英識教育」創辦人兼董事陳思銘（Samuel）多次拍拖斷正，但唐詩詠死口不認拍拖。2019年，唐詩詠再被拍到揸車去接陳思銘收工再然後買餸準，之後同返男方屯門寓所玩煮飯仔撐枱腳直落。2020年，陳思銘卻在社交網寫下長文，附上一張寫上「對她的溫柔」的圖片，暗示兩人情已逝，並指「烚熟狗頭」疑似暗指唐詩詠契哥馬國明。其後陳思銘回覆傳媒時表示兩人冇分手，因為從來冇一齊過，似乎不歡而散。

唐詩詠與陳思銘曾被發現於去年一同行山，上載了背景一樣的行山照，因而傳出二人的緋聞，更有報道指他們已同居。
唐詩詠與陳思銘曾被發現於2019年一同行山，兩人上載了背景一樣的行山照，因而傳出緋聞，更有報道指他們同居關係。（圖片來源：[email protected][email protected]
唐詩詠 首次被斷正單獨約會時，當時揸住架黑色Benz的唐詩詠顯得措手不及，陳思銘亦好唔自在，不停用手掩鼻，。
首次被斷正單獨約會時，當時揸住架黑色Benz的唐詩詠顯得措手不及，陳思銘亦好唔自在，不停用手掩鼻。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠 2019年，唐詩詠曾被本刊斷正揸車接陳思銘收工，煙韌拍拖買餸後，再同返男方屯門寓所。
2019年，唐詩詠曾被本刊斷正揸車接陳思銘收工，煙韌拍拖買餸後，再同返男方屯門寓所。之不過，當時唐詩詠就重申陳思銘不是她的男友：「講咗好多次佢唔係我男朋友，當時大家參加朋友聚會，唔想再講，大家畀啲時間空間我，我怕身邊嘅男士會好大壓力，嚇怕咗，唔跟我同枱食飯喇！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

唐詩詠與契哥馬國明緋聞傳不停

早於09年合作拍無綫劇集《鐵馬尋橋》，馬明與唐詩詠已經互生好感，無論外形、性格二人都相襯，有指當時神女無心、襄王有夢，奈何當時女方有另一半，因此以契兄妹相稱；而馬明向來都對外表示唐詩詠係好女仔。即使曾被影到無懼疫情影響出雙入對，更親密到一部車兩份揸，緋聞傳不停，馬明與唐詩詠兩位當事人依然採取不承認、亦不否認的態度，現在馬明更有了女友湯洛雯，看來以後這對契兄妹都要保持距離，以免「靚湯」呷醋。

唐詩詠與馬國明09年拍攝劇集《鐵馬尋橋》開始相熟及互有好感，不過戀人未滿，因此以契兄妹相稱。早前馬明封視帝，唐詩詠負責頒獎，看她在台上摸住馬明塊面，情難自禁咁款。
唐詩詠與馬國明09年拍攝劇集《鐵馬尋橋》開始相熟及互有好感，不過戀人未滿，因此以契兄妹相稱。早前馬明封視帝，唐詩詠負責頒獎，看她在台上摸住馬明塊面，情難自禁咁款。（圖片來源：新傳媒照片庫）
唐詩詠與相識逾十年的馬明已達非常了解的程度，去年在劇集《白色強人》中首次演夫妻，暗地裡已撻著愛火花，一個眼神一個動作，都充分表現出二人關係。
唐詩詠與相識逾十年的馬明已達非常了解的程度，曾在劇集《白色強人》中首次演夫妻，一個眼神一個動作，都充分表現出二人關係。（圖片來源：新傳媒照片庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、小紅書影片截圖、新傳媒照片庫

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