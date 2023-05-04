41歲素顏唐詩詠被捕獲有猛男陪慶生有望脫單 細數5段情史同佢分手最轟動
唐詩詠人緣好 生日唔寂寞
唐詩詠被封「四十路黃金盛女」，雖聲稱無拖拍，不過人緣好生日都大把人陪，先有好姊妹陳茵媺買定蛋糕約食飯，再有官方影迷會為她搞了一個義工活動，令其生日更加有意義。
被網民野生捕獲食齋慶生
日前唐詩詠被網民野生捕獲在一間素食館慶生，唐詩詠身穿鮮綠色線衫襯恤衫，打扮好有文青Feel，網民拍片上載小紅書並寫道：「唐詩詠真人好靚！家人們誰懂啊，今天跟家人去素食館一眼就從門縫認出了唐詩詠！原本不敢確定，認真看了之後發現真的是，真人真的好漂亮！看樣子是在慶生，不曉得是誰的生日哈哈哈…」
網民大讚素顏唐詩詠
片中可見唐詩詠當日素顏上陣，非常清純，她望着桌上的「Q版泳裝猛男蛋糕」好興奮表情多多，不少網民留言大讚她好靚女：「她本來就是很靚」、「以Nat這個年齡，還可以素顏就真的證明她真的天生麗質了」、「港星素顏挺抗打的，內娛的卸妝大變樣」，更有眼利網民看到身穿橫間衫的江美儀亦在場，片中亦聽到她的招牌笑聲。
與猛男合照流出
之後唐詩詠於社交網的限時動態轉發當日與cap帽男的合照，並留言：「thank you」，另外其男友人亦上載飯局合照上社交網，原來當日有3位猛男在場為唐詩詠慶生，而cap帽男與唐詩詠的生日只差一天，二人年紀相約，外形亦登對，被指有望發展，唔知兩位當事人有冇心呢？
細數唐詩詠過去情史：
入行初期拍劇撻著余文樂
2000年，年僅19歲的唐詩詠初入行拍港台劇《青春@Y2K》時，與同期出道的余文樂撻著，成為她入行以來的第一段戀情。但戀情維持了近一年，有指後來余文樂跟盧巧音拍拖，而導致他和唐詩詠分手。
唐詩詠與崔建邦經歷「五離四合」
崔建邦一向被稱為金牌司儀，其口才十分了得，更得到不少女星的歡心。早於2005年的時候，他就跟當時一同主持《K-100》的唐詩詠撻著。然而他們的感情路走得不穩，在拍拖後的四年間，崔建邦周不時背著女友夜蒲，跟不少女星傳出過緋聞，令兩人經歷「五離四合」，最後還是分手收場。
唐詩詠與洪永城有過四年情
在崔建邦正式斬纜後，唐詩詠曾與洪永城拍拖四年，但洪永城被指花弗用情不專，多次被爆跟前度藕斷絲連，又跟拍檔黃翠如、蔡思貝、林夏薇等傳過緋聞，與蔡思貝相約外出做運動，女方擘晒髀拉筋一幕最出位，雖然唐詩詠每次都投以信任票，可惜謊言與原諒在二人之間不斷重演，最終分手收場。
孖陳思銘甜密買餸返愛巢
唐詩詠2018年底曾與有「教育界王力宏」之稱的「英識教育」創辦人兼董事陳思銘（Samuel）多次拍拖斷正，但唐詩詠死口不認拍拖。2019年，唐詩詠再被拍到揸車去接陳思銘收工再然後買餸準，之後同返男方屯門寓所玩煮飯仔撐枱腳直落。2020年，陳思銘卻在社交網寫下長文，附上一張寫上「對她的溫柔」的圖片，暗示兩人情已逝，並指「烚熟狗頭」疑似暗指唐詩詠契哥馬國明。其後陳思銘回覆傳媒時表示兩人冇分手，因為從來冇一齊過，似乎不歡而散。
唐詩詠與契哥馬國明緋聞傳不停
早於09年合作拍無綫劇集《鐵馬尋橋》，馬明與唐詩詠已經互生好感，無論外形、性格二人都相襯，有指當時神女無心、襄王有夢，奈何當時女方有另一半，因此以契兄妹相稱；而馬明向來都對外表示唐詩詠係好女仔。即使曾被影到無懼疫情影響出雙入對，更親密到一部車兩份揸，緋聞傳不停，馬明與唐詩詠兩位當事人依然採取不承認、亦不否認的態度，現在馬明更有了女友湯洛雯，看來以後這對契兄妹都要保持距離，以免「靚湯」呷醋。
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