唐詩詠自爆拍劇曾遇「好差嘅對手」被當眾嫌棄 網民列出3大嫌疑人

TVB視后唐詩詠近日在YouTube節目《巴打圍爐》中罕有爆料，透露曾在拍劇時遭男星當眾嫌棄，更被對方「揈開隻手」！這位44歲視后憶述當時拍攝情侶戲份時的不快經歷，令一眾主持和網民都好奇究竟是哪位男星態度如此惡劣，紛紛展開瘋狂猜測。