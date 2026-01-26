唐詩詠自爆拍劇曾遇「好差嘅對手」被當眾嫌棄 網民列出3大嫌疑人
唐詩詠爆料被男星當眾嫌棄揈開手
唐詩詠在節目中詳細講述這段不愉快經歷，她表示當時需要與該名男演員飾演情侶，在拍攝一場拖手戲時發生意外狀況。她說：「拍完之後佢揈開我隻手，我嗰吓就……咦，發生咩事呢？」唐詩詠憶述，拍攝前該男星曾與她討論如何投入角色，內容圍繞如何拍攝得更甜蜜，但她認為電視劇未至於需要去到如此程度。她回應：「又未去到生死情節」，未知是否這個答案令對方不滿，導致男方在整個拍攝過程中都表現出嫌棄態度。
視后以冷戰方式應對難搞對手
面對男星的惡劣態度，唐詩詠決定採取專業但冷淡的應對方式。她透露除了拍攝時間外，完全不與對方有任何眼神接觸或交流，以同樣冷漠的方式回應對方。唐詩詠更發現對方其實是一個需要對戲的演員，當她不再配合後，男方反而無法正常演出，最終要主動與她溝通才能完成拍攝。她笑言：「佢就點都要同我傾偈先至對到戲。」這次不愉快的經歷反而激發了她的鬥心，令她在該部作品中做足功課，演技更有進步。
網民瘋狂猜測神秘男星身份
雖然節目主持火火搞笑地說出馬國明、王浩信及郭晉安等名字，但唐詩詠並未透露該名男星的真實身份。不過網民就展開瘋狂猜測，普遍認為是在《解決師》中與唐詩詠合作的王浩信。有網民翻出唐詩詠早年為《解決師》宣傳時的訪問，她曾形容王浩信很有氣場，更會問她有何想法令她感到害怕，又指「嗰場戲個氣氛都怪怪地，佢好似好嬲我咁」。唐詩詠曾與王浩信在《不懂撒嬌的女人》及《解決師》中飾演情侶，兩人的合作關係一直備受關注。
網民熱議猜測名單眾說紛紜
除了王浩信外，網民亦提出其他可能人選，包括崔建邦、洪永城、鄭嘉穎和馬國明等。有網民留言：「好明顯啦⋯⋯仲有洪永成」，提及洪永城與唐詩詠曾因合作《載得有情人》戲假情真，於2014年公開戀情但最終在2017年和平分手。另有網民猜測是「港姐冠軍個老公」，暗指鄭嘉穎，指他「好鐘意教人做戲」且「人前扮兄弟」。亦有網民提及馬國明，兩人因《白色強人》系列及《鐵馬尋橋》等劇集被視為經典螢幕情侶，戲外以「兄妹」相稱但多次傳出緋聞。