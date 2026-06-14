唱錢｜全新Team Battle賽制峰迴路轉！張與辰隊出奇招成功搶分逆轉戰局
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《唱錢》最新一集推出全新Team Battle版本，徹底顛覆以往的比賽模式！新賽制下，8位《中年好聲音》唱將分成兩隊對決，更引入一次性的「技能發動」機會，令戰局變得極度峰迴路轉。昨晚播出的第一回合，張與辰所屬隊伍便靠此奇招，成功從對手手上搶分！
新賽制引入「技能發動」 張與辰隊成功搶分
在新賽制下，每隊每集均有一次「技能發動」的機會，可以與敵隊爭奪同一個Level的分數，即使對方已經挑戰成功亦可「攔截」。在昨晚的比賽中，張與辰與陳溢光所屬的「溢玥伊辰」隊便發動了此技能，挑戰對手劉威煌及梁浩賢已過關的Level 2歌曲《天才與白痴》。最終他們憑著1.1%的微弱綜合成績險勝，成功從「威賢」手上搶走關鍵的2分，完美示範了新賽制的刺激之處。
Team Battle賽制大解構 8位《中年》唱將分隊對壘
全新的Team Battle版本將8位來自《中年好聲音》第一、二、三季的實力唱將分成兩隊，分別是由李佳、龍婷、梁浩賢、劉威煌組成的「李浩威龍」隊；以及由張與辰、陳溢光、善玥澄、侯靜伊組成的「溢玥伊辰」隊。賽制上，Sing盤上的Level 1至8數字，將直接變成相應分數，而且每個Level都是手快有、手慢冇。整個Team Battle分成兩Round，昨晚播出的是Round 1「男男 VS 男男」，之後還會有「女女 VS 女女」對決。
網民熱議新玩法：「刺激過以前好多！」
對於這個充滿變數的新玩法，網民反應極為熱烈，大讚節目組的巧思令比賽可觀性大增。不少觀眾留言表示：「呢個新賽制好睇！有得搶分即刻緊張好多！」「Team Battle好有火藥味，唔再係自己唱自己嘅。」「個技能發動好關鍵，一鋪可以返嚟！」「分隊之後好有對抗感，支持李浩威龍隊！」「估唔到連過咗關都可以俾人搶分，真係峰迴路轉。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期