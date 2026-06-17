唱錢｜ALL STARS版新玩法超刺激！引入「發動技能」隨時搶分一鋪翻盤

《唱錢》ALL STARS版全面升級，戰況比以往更緊張刺激！節目引入多個全新元素，特別是「發動技能」及「Monster戰」兩大玩法，徹底顛覆比賽格局，隨時可能一鋪翻盤或一鋪清袋，讓觀眾看得血脈賁張，究竟新賽制有幾好玩？