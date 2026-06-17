唱錢｜ALL STARS版新玩法超刺激！引入「發動技能」隨時搶分一鋪翻盤
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《唱錢》ALL STARS版全面升級，戰況比以往更緊張刺激！節目引入多個全新元素，特別是「發動技能」及「Monster戰」兩大玩法，徹底顛覆比賽格局，隨時可能一鋪翻盤或一鋪清袋，讓觀眾看得血脈賁張，究竟新賽制有幾好玩？
全新玩法「發動技能」 搶分機制隨時逆轉戰局
今次ALL STARS版最大的亮點，絕對是「發動技能」這個全新元素。在比賽中，每隊每集均有一次機會，可以挑戰敵隊已經成功得分的Sing盤關卡。只要己方所得的綜合成績高於敵隊，便能成功將對方的分數直接搶過來！這個「搶分」機制大大增加了比賽的策略性和不確定性，即使一方暫時領先，也隨時可能被對手後來居上，逆轉戰局。
高風險「Monster戰」 成功得分Double失敗即劈半
除了可以搶分，節目還增設了極度刺激的「Monster戰」。兩隊在比賽中均有權選擇是否挑戰，這個選擇足以影響全晚的賽果。若挑戰成功，該隊之前累積所得的總分將會直接Double（雙倍）；但萬一挑戰失敗，代價亦相當沉重，之前辛苦賺來的所有分數將會被無情地劈半！這個高風險、高回報的賭注，考驗著每位參賽者的膽識和歌唱實力。
善玥澄侯靜伊示範玩法 盡地一煲挑戰《忍》
在新一集中，觀眾已能見識到新賽制的威力。由張與辰、陳溢光、善玥澄、侯靜伊組成的「溢玥伊辰」隊，因開局落後，隊員善玥澄與侯靜伊便決定兵行險著，瞄準高難度Level 7歌曲《忍》，並在主持人森美慫恿下考慮「發動技能」，試圖從領先的「李浩威龍」隊手上搶分。這個「盡地一煲」的決定，完美示範了新賽制如何將參賽者逼入絕境，從而激發出更精彩的表演。
網民熱議新賽制：Monster戰好癲！
節目播出後，全新的刺激玩法立即引起網民熱烈討論。「個新賽制好玩喎！有得搶分刺激好多！」、「Monster戰贏咗就double，輸咗就劈半，真係好癲！好期待邊個敢玩」、「終於唔係純粹唱歌比賽，要加埋策略，好睇咗」、「有技能發動，就算落後都仲有機會翻盤」、「成個節目節奏快咗好多，冇悶場！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期