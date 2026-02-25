唱錢｜側田為贏3萬蚊拋棄藝術家靈魂！自創「機械式唱腔」備戰AI 認真到踎低做筆記

實力唱作人側田近日登上節目《唱錢》，竟驚人地宣布要暫時拋棄過往追求「忘我」的演唱風格，只為挑戰AI實測系統，贏取三萬港元獎金！側田更為此進行地獄式特訓，不但自創「機械式唱腔」，更被拍到全程「音樂筆記」不離手，甚至投入到踎低研究，畫面極具衝擊力。究竟這位向來講求藝術的歌手，為何會作出如此巨大的改變？