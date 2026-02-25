唱錢｜側田為贏3萬蚊拋棄藝術家靈魂！自創「機械式唱腔」備戰AI 認真到踎低做筆記
實力唱作人側田近日登上節目《唱錢》，竟驚人地宣布要暫時拋棄過往追求「忘我」的演唱風格，只為挑戰AI實測系統，贏取三萬港元獎金！側田更為此進行地獄式特訓，不但自創「機械式唱腔」，更被拍到全程「音樂筆記」不離手，甚至投入到踎低研究，畫面極具衝擊力。究竟這位向來講求藝術的歌手，為何會作出如此巨大的改變？
側田地獄式備戰 獨創機械式唱腔
為了在節目中取得佳績，側田坦言事前做了大量準備功夫，更直言這個節目讓他發現，原來自己唱了多年的飲歌，跟原唱版本有很大分別。為此，他進行了地獄式事前準備，為每一首歌製作詳盡筆記，他分享：「我 mark 低晒所有歌詞同拍子，會 Mark 吓有咩兩個字係連住，或者有啲咩音係要扭落去。」側田更放下豪言：「我絕對唔會低估呢個 system，我要去到爆機先至放鬆。」從節目釋出的照片可見，側田全程將筆記捧在手中，更一度認真到直接踎在地上「原地狂煲」，專業又可愛的模樣堪稱「認真魔人」。
Eric Kwok踢爆側田藝術家脾性 森美：佢講藝術唔講音樂
側田這次180度的轉變，連好友Eric Kwok都大感意外。Eric Kwok在節目中踢爆側田向來是追求「靈魂級數」的藝術家，更分享側田私下的面貌：「佢去泰國成日會 send 片畀我，『我去咗呢個地方，好多正嘅人彈結他呀』，佢專去嗰啲地方搵知音人。」主持人森美亦補充說：「佢係嗰啲我哋唔好講音樂，我哋講藝術嘅人。」好友的證言，更突顯出側田這次為了挑戰AI，決心放下身段，從「藝術家」變身「數據分析師」的驚人反差。
側田挑戰全程勁緊張 變身「認真魔人」表情包
雖然做足萬全準備，但側田在挑戰過程中依然難掩緊張，全程信心欠奉，更因此不自覺地流露出大量「超緊張表情包」，非常趣怪。為了確保拍子百分百準確，他更邊唱邊為自己打拍子，每一個細節都力求完美。這種極度投入的專業態度，與他平日在舞台上揮灑自如的形象形成強烈對比，也讓觀眾看到這位實力唱將面對新科技挑戰時，既認真又可愛的另一面。
