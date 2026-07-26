唱錢｜冼靖峰驚爆地獄級意外！耳機失靈「裸聽」上陣 賽前認輸畫面曝光

在昨晚播出的TVB節目《唱錢》中，「聲夢隊」成員冼靖峰（Archie）遭遇堪稱「地獄級」的連環考驗！他在演唱期間耳機竟突然失靈，被迫在完全「裸聽」的狀態下繼續作賽，更在關鍵對決前罕有地未唱先認輸，究竟他如何克服這場突如其來的危機？