唱錢｜冼靖峰驚爆地獄級意外！耳機失靈「裸聽」上陣 賽前認輸畫面曝光
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在昨晚播出的TVB節目《唱錢》中，「聲夢隊」成員冼靖峰（Archie）遭遇堪稱「地獄級」的連環考驗！他在演唱期間耳機竟突然失靈，被迫在完全「裸聽」的狀態下繼續作賽，更在關鍵對決前罕有地未唱先認輸，究竟他如何克服這場突如其來的危機？
冼靖峰突發意外 耳機失靈裸聽照唱《春秋》
冼靖峰（Archie）的比賽征途絕對驚險萬分。他先與隊友何晉樂（Rock）挑戰難度極高的Level 8歌曲、張敬軒的《春秋》，歌曲本身已極考換聲能力，沒想到演唱期間他的耳機竟發生故障，令他瞬間失去監聽。在如此劣勢下，Archie被迫在「裸聽」狀態下完成《春秋》及之後獨唱的Level 3《餓狼傳說》，但他憑著超強的穩定性，有驚無險地成功過關，為「聲夢隊」奪得寶貴的8分及3分，專業表現令人佩服。
Archie罕有未唱先認輸：「我覺得會輸」
經歷完耳機失靈的考驗後，Archie的挑戰仍未結束。在兩隊對決的「Monster 翻盤戰」中，他需要挑戰張天賦的高難度作品《小心地滑》。面對曾在《聲秀》決賽演唱此曲的強敵馮熙燮（Ryan），Archie竟罕有地在賽前流露悲觀情緒，直言不諱地向隊友表示：「我覺得會輸，因為Ryan始終喺《聲秀》決賽唱過，我搵唔到任何一個理由佢今次會唱得唔好。」這番話足見他當時承受著巨大的心理壓力。
紮馬步搏盡仍飲恨 隊友Rock失準致敗
雖然賽前看淡勝算，但冼靖峰（Archie）並未放棄，一上台便出盡全力迎戰。演唱時他不但「紮晒馬步」，更用「瘋狂式手打拍子」來穩定節奏，前半段發揮相當穩定。可惜，在歌曲的關鍵位置，隊友何晉樂（Rock）因過於緊張而出現失誤，導致最終只差0.17秒便可過關，功虧一簣。Rock事後亦充滿歉意地表示：「我有少少急，有啲位鬆懈咗。」
網民激讚專業精神：Archie真係Respect！
節目播出後，大批網民對冼靖峰的表現表示震驚及佩服，紛紛湧入討論區留言。不少人大讚他的專業精神：「耳機壞咗都唱到咁，Archie真係痴線級！」、「裸聽唱《春秋》同《餓狼傳說》？Respect！」有粉絲心痛表示：「雖然最後輸咗，但Archie嘅表現已經贏晒。」、「睇到佢紮馬步就知佢幾搏命，好心痛。」亦有人為其隊友打氣：「Rock唔使自責啦，比賽就係咁，下次加油！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期