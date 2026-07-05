唱錢｜天生絕對音準竟失準！劉愷蕎獲Eric Kwok教路 越級挑戰《傷逝》結局震驚全場

擁有「絕對音準」天賦的挑戰者劉愷蕎，在節目《唱錢》中表現猶如過山車，因極度緊張險些失手！但在評判Eric Kwok傳授「獨門定驚神技」後，她竟聽從建議越級挑戰由Eric Kwok親自創作的Monster神曲《傷逝》，最終結局震驚全場，究竟她能否一鋪翻身？