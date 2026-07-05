唱錢｜天生絕對音準竟失準！劉愷蕎獲Eric Kwok教路 越級挑戰《傷逝》結局震驚全場
劉愷蕎表現過山車 由97.5%高分急跌
天生擁有Perfect Pitch（絕對音準）的挑戰者劉愷蕎，在台上卻表現得極度緊張。聲線甜美、音域極廣的她，在挑戰Level 1歌曲《一人有一個夢想》時，先以綜合成績97.5%的超高分順利過關，氣勢如虹。然而，當她挑戰Level 2《風的季節》時，綜合成績卻急跌至86.5%，表現判若兩人。對自己要求極高的劉愷蕎坦言，看著系統的提示Bar急瀉，令她的情緒大受影響，即使唱完Level 4的《月亮說》後，情緒依然非常繃緊，情況令人擔憂。
Eric Kwok傳授獨門定驚神技：凍匙羹放耳仔後面
眼見劉愷蕎被緊張情緒嚴重影響表現，評判之一的Eric Kwok立即出手，向她傳授「獨門定驚神技」，希望能幫助她穩定下來。Eric Kwok認真地教路：「攞起隻凍嘅匙羹放喺耳仔後面，即刻可以 calm 到！」這個意想不到的方法引來全場關注。由於劉愷蕎的表現起伏太大，三位主持亦在此時提出大膽建議，鼓勵她跳級直接衝擊由Eric Kwok創作的Monster神曲《傷逝》，作終極一搏。
劉愷蕎越級挑戰《傷逝》成功 奪一萬獎金成史上第二人
在獲得評判的「神技」及主持的鼓勵後，劉愷蕎決定放手一搏，聽從意見越級挑戰高難度歌曲《傷逝》。沒想到，她竟完美駕馭，最終以高達94.8%的綜合成績成功過關，成為繼「最強素人」Mani後，節目史上第二位成功挑戰Monster歌曲的素人，並成功奪得一萬港元獎金！事後，歌曲創作人Eric Kwok坦言《傷逝》極難唱，更大爆原唱葉蒨文當年的超強實力：「葉蒨文好少用假音，最高嗰Part 佢係用真音。」
網民激讚勵志：睇到好緊張！
劉愷蕎的「過山車」式逆轉勝過程，引來網民熱烈討論，大讚過程非常勵志。
「睇到手心都出汗！由就快出局到贏錢，好勵志！」
「個匙羹方法係真唔係呀？返去試下先！」
「Eric Kwok 真係有料，一眼睇得出問題，仲有計仔幫手。」
「呢個女仔唱得好好，希望佢可以克服到緊張問題，前途無限！」
「《傷逝》真係好難唱，佢都唱到94.8%，勁！」