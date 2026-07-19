唱錢｜姚焯菲挑戰失敗扁嘴勁可愛！獨唱秒變表情包震驚網民
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「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在昨晚（18日）播出的TVB節目《唱錢》中成為焦點！雖然挑戰高難度歌曲時因緊張而失手，但她即時扁嘴的可愛反應卻融化網民，加上獨唱時的甜美表情包，究竟她是如何可愛到犯規？
Chantel挑戰Monster歌緊張撻Q 即時扁嘴反應曝光
在Team Battle的最終決戰中，Chantel與隊友詹天文（Windy）迎戰師妹隊，挑戰Monster歌曲《我要我們在一起》。賽前已坦言非常緊張的Chantel，雖然前半段表現穩定，卻在最關鍵的轉音位失手「撻Q」，導致隊伍僅以0.22秒之差挑戰失敗。挑戰結束後，鏡頭捕捉到Chantel流露出失望又不甘心的「扁嘴」表情，可愛又真實的反應瞬間成為全晚焦點。連主持森美都忍不住為她感到可惜，大嘆：「最難嘅地方都過晒。」
國民初戀獨唱《百變小櫻》秒變甜美可愛表情包
除了緊張刺激的對決，昨晚另一焦點絕對是Chantel的個人魅力大放送。擁有「國民初戀」稱號的她，在獨唱環節選唱《百變小櫻》時，全程展現出多個「甜美可愛表情包」，甜到漏的笑容加上精靈的眼神，完美俘虜觀眾的心，其表現更被形容為「可愛到犯晒規」，與挑戰失敗時的緊張模樣形成極大反差，展現出多變的舞台魅力。
網民洗版激讚：「扁嘴都咁得意！」
節目播出後，網民的焦點完全落在Chantel的可愛表現上，並紛紛留言洗版。不少網民被她挑戰失敗後的反應融化：「Chantel扁嘴嗰下真係好可愛，睇到心都融化！」、「挑戰失敗都咁得意，完全唔嬲佢！」、「呢啲先係真實反應，好pure好true！」亦有大批粉絲激讚她的獨唱表現：「唱《百變小櫻》啲表情超屈機，不愧係國民初戀！」、「Chantel真係可愛到犯規，個樣甜到漏！」、「今集完全係Chantel嘅表情包特輯！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期