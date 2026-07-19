唱錢｜姚焯菲挑戰失敗扁嘴勁可愛！獨唱秒變表情包震驚網民

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）在昨晚（18日）播出的TVB節目《唱錢》中成為焦點！雖然挑戰高難度歌曲時因緊張而失手，但她即時扁嘴的可愛反應卻融化網民，加上獨唱時的甜美表情包，究竟她是如何可愛到犯規？