唱錢｜聲夢姚焯菲詹天文惡鬥聲秀四寶！俊男美女大集結粉絲勁期待

《唱錢》ALL STARS版愈玩愈激！節目組最新預告，7月18日將迎來星光熠熠的夢幻對決，由《聲夢傳奇》人氣歌手姚焯菲、詹天文領軍，正面硬撼「聲秀四寶」，消息一出即引爆網民熱議，究竟這場青春大戰誰會勝出？