唱錢｜聲夢姚焯菲詹天文惡鬥聲秀四寶！俊男美女大集結粉絲勁期待
7.18夢幻對決 聲夢傳奇正面硬撼聲秀四寶
繼上集「女女對決」後，《唱錢》節目組宣布ALL STARS版新玩法將定為每個月一次，並投下震撼彈，預告7月18日將上演一場萬眾期待的「夢幻對決」。屆時將由《聲夢傳奇》的人氣歌手，包括姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）組成一隊，正面對決由馮熙燮（Ryan）、胡子貝（Matt）、柯雨霏（Ophelia）與甄敏芳（Jenny）組成的「聲秀四寶」，兩隊新生代唱將將會「鬥智鬥唱」，誓要打爆Sing盤！
聲夢軍團星光熠熠 姚焯菲詹天文領軍出戰
今次對決的其中一大焦點，絕對是人氣高企的《聲夢傳奇》軍團。當中「國民初戀」姚焯菲（Chantel）與唱功穩健的詹天文（Windy）近年各有發展，深受年輕粉絲愛戴，今次難得合體出戰，勢必成為全場焦點。同隊的冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）同樣是《聲夢》出身的實力唱將，四人組成的隊伍無論在人氣還是實力上都備受看好，未知他們在講求策略的《唱錢》舞台上，會擦出怎樣的火花。
聲秀四寶迎戰 史上最多俊男美女集結
另一邊廂，迎戰的「聲秀四寶」馮熙燮（Ryan）、胡子貝（Matt）、柯雨霏（Ophelia）與甄敏芳（Jenny）亦非等閒之輩，準備與《聲夢》隊一較高下。節目組更以「集合最多俊男美女的一集」來形容這次對決，可見兩隊成員的顏值極高，除了鬥歌喉，視覺上亦極具享受。這場結合了實力、人氣與顏值的世紀之戰，未開打已充滿話題性，觀眾絕對不能錯過。
網民洗版勁期待：呢個陣容屈機啦
預告一出，兩邊粉絲及網民已在討論區瘋狂洗版，對這個「夢幻組合」表示極度期待。「嘩！Chantel同Windy喎！呢集必睇啦！」、「Archie同Rock都喺度，聲夢隊好屈機！」、「聲秀四寶個名好勁，想睇下佢哋有幾勁！」「終於等到聲夢上唱錢，7月18日mark實日子！」、「史上最多俊男美女，淨係睇樣都抵返晒！」