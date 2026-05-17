唱錢｜前巨聲3唱將姚雪瑩挑戰失敗！ 最後3秒慘遭淘汰反獲激讚？

昨晚（16日）《唱錢》賽況極度緊張！前《超級巨聲3》唱將姚雪瑩（姚寶）挑戰Level 8歌曲《泡沫》，竟在結束前最後三秒因音準不足慘遭「突然死亡」淘汰，場面極度可惜！眼看巨額獎金就要到手卻瞬間化為泡影，究竟她在失手前表現有多神勇？