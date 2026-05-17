唱錢｜前巨聲3唱將姚雪瑩挑戰失敗！ 最後3秒慘遭淘汰反獲激讚？
姚雪瑩挑戰《泡沫》最後三秒燒焦
在昨晚播出的節目中，姚雪瑩一路過關斬將，來到被列為Level 8的歌曲《泡沫》。此曲音域極闊，難度極高，但姚雪瑩依然表現穩定，眼看就要完成挑戰。豈料在歌曲最尾段的超低音部分，她突然被考起，出現「燒焦」情況，最終在完結前最後三秒，因音準不足80%觸發「突然死亡」機制，即時被淘汰，與獎金擦身而過，場面相當可惜。
Eric Kwok激讚姚雪瑩苦練《動物橫町》
其實在挑戰《泡沫》前，姚雪瑩的表現堪稱完美，先後成功挑戰6首歌曲，包括被音樂總監Eric Kwok評為「最高Level兒歌」的《動物橫町》。面對這首節奏極快、高低音上落極多的歌曲，姚雪瑩竟從容完成，拍子準確率更高達98.5%，讓Eric Kwok也忍不住大讚犀利，更稱讚她的「咬字」、「高爆長氣」及「震音」都非常好聽。原來姚雪瑩賽前從未聽過此曲，全靠出賽前日夜苦練，毅力驚人。
起底姚雪瑩超狂音樂履歷擁多個八級資格
姚雪瑩的落敗之所以讓網民大感惋惜，全因她擁有超強的音樂背景。現為全職專業歌唱老師及唱作歌手的她，舞台經驗極之豐富，曾參加《超級巨星3》及《中國好聲音-香港站》等大型比賽，更曾奪得冠軍銜頭。此外，她亦曾於原創曲詞大賽中，獲得「最受歡迎原創歌曲」及「最具潛力原創歌曲」大獎。其音樂履歷更是驚人，手持ABRSM英國皇家音樂學院鋼琴八級、倫敦聖三一音樂學院Trinity Rock & Pop Vocal八級-Distinction成績、及英國Rockschool進修的流行聲樂八級-Merit。
網民一面倒戥姚雪瑩唔抵：佢其實爭3秒咋
節目播出後，大批網民湧入討論區為姚雪瑩抱不平，認為她雖敗猶榮，對她在最後關頭被淘汰感到非常可惜，留言一面倒表示「戥佢唔抵」。有網民直言：「佢真係好慘，《泡沫》真心難，佢把聲都幾好聽」，也有人被她的歌聲吸引：「聽咗第一句想繼續聽落去」、「靚聲素人」。不少觀眾都對最後的結果感到意難平：「佢其實爭 3 秒架咋」。