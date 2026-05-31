唱錢｜Level 1魔咒再現！Eric Kwok亂教累小肥險出局 嬲爆詐型：玩嘢吖嗱？！

《唱錢》驚現恐怖魔咒，多位實力唱將竟紛紛在最簡單的Level 1快歌失手！昨晚輪到唱將小肥挑戰，音樂總監Eric Kwok賽前竟叫他盡情「脫韁」，點知反而弄巧成拙令小肥音準急降跌入危險區，讓他嬲爆向Eric Kwok詐型，究竟呢個Level 1魔咒有幾邪門？