唱錢｜Level 1魔咒再現！Eric Kwok亂教累小肥險出局 嬲爆詐型：玩嘢吖嗱？！
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《唱錢》驚現恐怖魔咒，多位實力唱將竟紛紛在最簡單的Level 1快歌失手！昨晚輪到唱將小肥挑戰，音樂總監Eric Kwok賽前竟叫他盡情「脫韁」，點知反而弄巧成拙令小肥音準急降跌入危險區，讓他嬲爆向Eric Kwok詐型，究竟呢個Level 1魔咒有幾邪門？
Eric Kwok賽前教路 小肥唱今期流行險出事
《唱錢》播出至今出現一個詭異現象，不少唱得之人都在第一關遇險，特別是遇上快歌時，失手機會更會激增！昨晚小肥挑戰Level 1歌曲《今期流行》時，這個「魔咒」再次應驗。音樂總監Eric Kwok在事前叮囑小肥要「脫韁」地盡情獻唱，完全釋放自己，但這個建議反而令小肥的音準驟降，一度跌入黃色危險區域，幾乎在第一關就出局，場面相當驚險。
小肥嬲爆向Eric Kwok詐型：玩嘢吖嗱？！
幸好小肥及時調整，最終有驚無險地以90.1%綜合成績過關。對於自己差點被Eric Kwok的「指導」累死，小肥顯得相當不甘心，過關後立即向着Eric Kwok的方向大嗌：「玩嘢吖嗱？！」公然向音樂總監詐型，控訴對方亂給建議，率直又搞笑的反應引得全場爆笑，連森美都忍不住笑他。
小肥遇強愈強 唱最佳損友獲讚如履平地
雖然在第一關險些失手，但小肥再次證明自己是「遇強愈強」的歌手。他在其後挑戰陳奕迅的高難度歌曲、Level 8的《最佳損友》時，表現得揮灑自如，音準與感情都完美拿捏，讓主持森美及音樂總監Eric Kwok都聽到讚不絕口，激讚他演繹這首歌時「如履平地」，與第一關的驚險表現形成強烈對比，足證其深厚功力。
網民熱議Level 1魔咒：呢關仲難過Monster！
小肥的經歷再次引發網民對「Level 1魔咒」的熱烈討論，不少觀眾都認為第一關比想像中更難。網民紛紛留言：「個個都係衰第一關，真係好邪！」、「Eric Kwok今次真係燈神，愈叫佢放就愈出事！」、「其實第一關啲快歌先係最難，要入啱beat又要準，仲難過後面啲慢歌！」、「小肥個反應好真實好好笑！」、「睇到佢差啲出局嗰下，我都跟住緊張！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期