唱錢｜前男團成員崔可迪曾失聰陷低潮！為養家棄夢想 孝順背景曝光感動網民！

《唱錢》素人版驚現「絕世好男人」！前男團成員崔可迪Lucas為養家糊口放棄歌手夢，轉行做電工及兼職的士司機，更在2023年因疫情關係一度失聰，陷入人生低谷。如今他克服逆境重踏舞台，以動人歌聲獲激讚，其孝順及堅毅故事曝光後，即時感動全城，未知能否一舉挑戰十萬港元大獎？