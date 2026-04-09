唱錢｜前男團成員崔可迪曾失聰陷低潮！為養家棄夢想 孝順背景曝光感動網民！
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《唱錢》素人版驚現「絕世好男人」！前男團成員崔可迪Lucas為養家糊口放棄歌手夢，轉行做電工及兼職的士司機，更在2023年因疫情關係一度失聰，陷入人生低谷。如今他克服逆境重踏舞台，以動人歌聲獲激讚，其孝順及堅毅故事曝光後，即時感動全城，未知能否一舉挑戰十萬港元大獎？
崔可迪靚聲技驚四座 森美大讚「越唱越有」
今集素人參賽者崔可迪Lucas表現極之亮眼，經常掛著燦爛笑容的他陽光味十足，一開聲更令人驚艷。他的歌聲不僅靚兼有感情，處理高音及假音時亦相當順滑動聽，即使挑戰天王級歌手陳奕迅及張敬軒的高難度歌曲，依然神態自若。其穩定表現獲得主持人大力讚賞，森美大讚他「越唱越有」，而Eric Kwok亦表示非常看好他，認為他有潛力成為繼「靚媽Mani」後，第二位成功挑戰十萬港元大獎的素人。
2023年突發失聰陷低谷 崔可迪爆喊憶述心聲
在陽光笑容背後，崔可迪原來經歷過一段黑暗歲月。他在節目中透露，2023年因疫情關係不幸失聰，令他一度跌入人生低潮，他坦言：「咁嘅狀態好驚唱唔到歌，好似自己本身有嘅嘢打散晒咁。」失聰更影響到他的情緒及日常生活：「個人會好𤷪憎，又會頭暈。」幸好，憑著堅強的意志，他最終捱過難關，現已回復六成聽力，並決定勇敢地重新踏上音樂路，其驚人毅力實在可嘉。
為頭家放棄男團夢 崔可迪剖白做孝順仔
除了後天失聰的逆境，崔可迪的背景故事亦同樣感人。原來他曾是男子組合的成員，但為了家庭選擇放棄追夢。他剖白當時的心路歷程：「嗰時收入其實好唔穩定，冇盡過兒子嘅責任，覺得唔可以再咁自私，有番收入來源穩定啲，媽咪都會安心啲。」為了讓媽媽安心而放棄夢想，轉行做收入更穩定的工作，這份孝心與承擔，被大讚是「絕世好男人」的典範。
網民洗版力撐：「呢啲先係真男人！」
崔可迪的勵志故事播出後，立即在網上引起極大迴響，網民紛紛洗版留言力撐。不少網民被他的經歷深深感動：「又孝順又堅強，仲要唱歌咁好聽，呢啲男人邊度搵？」「聽佢講失聰嗰段好心酸，好彩佢冇放棄！」「放棄夢想去照顧屋企人，真係好偉大，值得支持！」「佢個故仔可以拍戲！希望佢今次可以贏到大獎，實現返夢想！」「呢啲先係真正嘅榜樣，唔係淨係識唱歌，仲有好品格！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期