唱錢｜張與辰表演中途驚現失誤 即場執生能力震撼全場 連Eric Kwok都大讚

最新娛聞
東方新地

廣告

《唱錢》全新Team Battle版本火熱開戰，《中年好聲音》三季實力唱將齊聚同場較量，而二度挑戰的張與辰再次成為全場焦點。面對Level 5高難度歌曲《獅子山下》，張與辰展現驚人臨場應變能力成功過關，連音樂總監Eric Kwok都忍不住大讚，這位實力派歌手的表現令所有人刮目相看。

張與辰挑戰Level 5《獅子山下》驚險過關

《唱錢》Team Battle版本將8位《中年好聲音》唱將分成「李浩威龍」隊及「溢玥伊辰」隊進行對決，張與辰所屬的「溢玥伊辰」隊在首回合後攻時大膽選擇Level 5歌曲《獅子山下》，並派出張與辰獨自上陣。張與辰以個人風格演繹經典金曲，一度因為拍子問題不斷被扣分，情況相當危急，但他迅速察覺問題所在，後半段即時調整唱法將音符拉長，最終以音準83%、拍子84.7%的成績驚險過關，為隊伍贏得寶貴的5分。

Eric Kwok大讚張與辰應變能力超強

音樂總監Eric Kwok在張與辰過關後即時給予極高評價，驚嘆道：「點解你咁厲害，應變能力咁高！」能夠在比賽壓力下即時發現自己的節奏問題並作出修正，這種臨場反應絕非一般歌手能夠做到。隊友陳溢光賽前已對張與辰充滿信心，更搞笑表示：「有與辰唔使策略！」事實證明張與辰的實力確實令隊友安心，二度挑戰《唱錢》依然交出亮眼成績。

張與辰由單人賽到團隊戰實力再進化

張與辰早前已單人匹馬挑戰過《唱錢》並表現出色，今次以Team Battle形式回歸，面對的壓力更大，不僅要為自己而戰，更要為隊友及家庭觀眾爭取1萬港元獎金。雖然他在後台坦言「又要再緊張多一輪」，但上台後依然展現出強大的心理質素。從單人版到團隊版，張與辰證明自己無論在任何比賽形式下都能穩定發揮，堪稱《唱錢》的常勝將軍。

網民激讚張與辰係《唱錢》最強參賽者

節目播出後網民反應熱烈，不少觀眾對張與辰的臨場應變能力讚不絕口，留言「張與辰真係天生比賽型選手」、「Level 5都過到，下次直接挑戰Level 8啦」、「有與辰嘅集數一定要追看」。亦有網民表示張與辰每次參賽都帶來驚喜，「明明話自己緊張，但表現完全睇唔出」，認為他是《唱錢》開播以來最令人期待的參賽者之一。

唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 