唱錢｜張與辰表演中途驚現失誤 即場執生能力震撼全場 連Eric Kwok都大讚
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《唱錢》全新Team Battle版本火熱開戰，《中年好聲音》三季實力唱將齊聚同場較量，而二度挑戰的張與辰再次成為全場焦點。面對Level 5高難度歌曲《獅子山下》，張與辰展現驚人臨場應變能力成功過關，連音樂總監Eric Kwok都忍不住大讚，這位實力派歌手的表現令所有人刮目相看。
張與辰挑戰Level 5《獅子山下》驚險過關
《唱錢》Team Battle版本將8位《中年好聲音》唱將分成「李浩威龍」隊及「溢玥伊辰」隊進行對決，張與辰所屬的「溢玥伊辰」隊在首回合後攻時大膽選擇Level 5歌曲《獅子山下》，並派出張與辰獨自上陣。張與辰以個人風格演繹經典金曲，一度因為拍子問題不斷被扣分，情況相當危急，但他迅速察覺問題所在，後半段即時調整唱法將音符拉長，最終以音準83%、拍子84.7%的成績驚險過關，為隊伍贏得寶貴的5分。
Eric Kwok大讚張與辰應變能力超強
音樂總監Eric Kwok在張與辰過關後即時給予極高評價，驚嘆道：「點解你咁厲害，應變能力咁高！」能夠在比賽壓力下即時發現自己的節奏問題並作出修正，這種臨場反應絕非一般歌手能夠做到。隊友陳溢光賽前已對張與辰充滿信心，更搞笑表示：「有與辰唔使策略！」事實證明張與辰的實力確實令隊友安心，二度挑戰《唱錢》依然交出亮眼成績。
張與辰由單人賽到團隊戰實力再進化
張與辰早前已單人匹馬挑戰過《唱錢》並表現出色，今次以Team Battle形式回歸，面對的壓力更大，不僅要為自己而戰，更要為隊友及家庭觀眾爭取1萬港元獎金。雖然他在後台坦言「又要再緊張多一輪」，但上台後依然展現出強大的心理質素。從單人版到團隊版，張與辰證明自己無論在任何比賽形式下都能穩定發揮，堪稱《唱錢》的常勝將軍。
網民激讚張與辰係《唱錢》最強參賽者
節目播出後網民反應熱烈，不少觀眾對張與辰的臨場應變能力讚不絕口，留言「張與辰真係天生比賽型選手」、「Level 5都過到，下次直接挑戰Level 8啦」、「有與辰嘅集數一定要追看」。亦有網民表示張與辰每次參賽都帶來驚喜，「明明話自己緊張，但表現完全睇唔出」，認為他是《唱錢》開播以來最令人期待的參賽者之一。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期