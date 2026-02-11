唱錢｜藝人版新玩法為觀眾贏3萬獎金！張與辰打頭陣驚呼：壓力大過中年好聲音！
《唱錢》本周六起將推出全新藝人版，打頭陣的竟是節目鐵粉張與辰！新賽制下，藝人不再為自己，而是為觀眾贏取獎金，最高金額可達HK$30,000兼由一人獨得！身負重任的張與辰在節目一開始便緊張到爆，更直言壓力巨大，究竟他能否頂住壓力，為觀眾謀福利？
藝人版賽制大革新 觀眾隨時獨得3萬獎金
為迎接馬年，《唱錢》製作組宣布本周六開始，將一連三集推出「明星版《唱錢》」。這次賽制迎來重大革新，參與的歌手藝人將不再為自己贏獎金，而是化身「財神」，為廣大觀眾謀福利！藝人通過的關卡越多，累積的獎金金額就越高，最高可達HK$30,000，而且隨時可能由一位幸運觀眾獨得全部獎金！這種「為觀眾而戰」的新玩法，無疑大大增加了節目的追看性與觀眾的投入感，人人都有機會成為大贏家！
張與辰打頭陣壓力爆煲 直言緊張過《中年》
面對如此刺激又身負重任的新賽制，首位登場的張與辰坦言壓力山大。作為《唱錢》的忠實粉絲，他本應駕輕就熟，但一想到自己的表現直接影響觀眾的獎金，他便忍不住高呼緊張。張與辰在節目中直言：「個壓力大過《中年好聲音》好多」，更表示視線完全無法離開計分bar，「但一定會緊張，尤其睇住條 Bar。」可見為觀眾贏取HK$30,000獎金的使命感，已讓他腎上腺素飆升，緊張程度遠超昔日參賽！
網民期待新玩法：藝人出醜定係為民增光？
新賽制預告一出，立即引起網民熱烈討論，大部分人都對「為觀眾贏獎金」的設定感到興奮。有網民留言表示：「有得睇又有得贏錢，今次真係要坐定定睇！」、「好想睇明星壓力爆煲個樣，一定好搞笑。」不過也有人為藝人擔心，認為這完全是「雙面刃」：「藝人如果失手，咪即係累街坊？壓力肯定超大！」、「贏到錢就係英雄，贏唔到隨時變罪人，好刺激！」看來藝人版《唱錢》將會是技術、運氣與心理質素的三重考驗。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期