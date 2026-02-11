唱錢｜藝人版新玩法為觀眾贏3萬獎金！張與辰打頭陣驚呼：壓力大過中年好聲音！

《唱錢》本周六起將推出全新藝人版，打頭陣的竟是節目鐵粉張與辰！新賽制下，藝人不再為自己，而是為觀眾贏取獎金，最高金額可達HK$30,000兼由一人獨得！身負重任的張與辰在節目一開始便緊張到爆，更直言壓力巨大，究竟他能否頂住壓力，為觀眾謀福利？

藝人版賽制大革新 觀眾隨時獨得3萬獎金

為迎接馬年，《唱錢》製作組宣布本周六開始，將一連三集推出「明星版《唱錢》」。這次賽制迎來重大革新，參與的歌手藝人將不再為自己贏獎金，而是化身「財神」，為廣大觀眾謀福利！藝人通過的關卡越多，累積的獎金金額就越高，最高可達HK$30,000，而且隨時可能由一位幸運觀眾獨得全部獎金！這種「為觀眾而戰」的新玩法，無疑大大增加了節目的追看性與觀眾的投入感，人人都有機會成為大贏家！

張與辰打頭陣壓力爆煲 直言緊張過《中年》

面對如此刺激又身負重任的新賽制，首位登場的張與辰坦言壓力山大。作為《唱錢》的忠實粉絲，他本應駕輕就熟，但一想到自己的表現直接影響觀眾的獎金，他便忍不住高呼緊張。張與辰在節目中直言：「個壓力大過《中年好聲音》好多」，更表示視線完全無法離開計分bar，「但一定會緊張，尤其睇住條 Bar。」可見為觀眾贏取HK$30,000獎金的使命感，已讓他腎上腺素飆升，緊張程度遠超昔日參賽！

網民期待新玩法：藝人出醜定係為民增光？

新賽制預告一出，立即引起網民熱烈討論，大部分人都對「為觀眾贏獎金」的設定感到興奮。有網民留言表示：「有得睇又有得贏錢，今次真係要坐定定睇！」「好想睇明星壓力爆煲個樣，一定好搞笑。」不過也有人為藝人擔心，認為這完全是「雙面刃」：「藝人如果失手，咪即係累街坊？壓力肯定超大！」「贏到錢就係英雄，贏唔到隨時變罪人，好刺激！」看來藝人版《唱錢》將會是技術、運氣與心理質素的三重考驗。

唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
唱錢 張與辰 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源:TVB

