唱錢｜藝人版新玩法為觀眾贏3萬獎金！張與辰打頭陣驚呼：壓力大過中年好聲音！

《唱錢》本周六起將推出全新藝人版，打頭陣的竟是節目鐵粉張與辰！新賽制下，藝人不再為自己，而是為觀眾贏取獎金，最高金額可達HK$30,000兼由一人獨得！身負重任的張與辰在節目一開始便緊張到爆，更直言壓力巨大，究竟他能否頂住壓力，為觀眾謀福利？