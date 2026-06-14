唱錢｜張與辰挑戰《獅子山下》險出事！臨危不亂神級修正獲Eric Kwok激讚

實力唱將張與辰在《唱錢》中雖然挑戰《黑玻璃》失利，但在演繹另一首歌曲時卻展現出驚人的臨危不亂功架。他在演唱《獅子山下》初段因節奏出錯而分數急跌，情況一度告急。然而，在最危急關頭，他竟能神奇地自我修正，究竟他是如何扭轉劣勢，更獲得音樂總監Eric Kwok的點名激讚？