唱錢｜張與辰挑戰《獅子山下》險出事！臨危不亂神級修正獲Eric Kwok激讚
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實力唱將張與辰在《唱錢》中雖然挑戰《黑玻璃》失利，但在演繹另一首歌曲時卻展現出驚人的臨危不亂功架。他在演唱《獅子山下》初段因節奏出錯而分數急跌，情況一度告急。然而，在最危急關頭，他竟能神奇地自我修正，究竟他是如何扭轉劣勢，更獲得音樂總監Eric Kwok的點名激讚？
張與辰演繹《獅子山下》初段失準 神奇扭轉劣勢過關
在挑戰Level 5歌曲《獅子山下》時，張與辰開局便遭遇滑鐵盧，由於拍子亂了，導致他的分數不斷下跌，更一度跌入紅色危險區，情況岌岌可危。面對如此惡劣的局面，張與辰並未自亂陣腳，反而展現出超強的心理質素，在歌曲後半段迅速修正節奏，奇蹟般地將分數拉回安全線，最終成功過關，其驚人的應變能力讓全場為之讚嘆。
音樂總監Eric Kwok佩服不已：「你咁叻嘅咩？」
張與辰這教科書級別的「神救場」表現，連節目音樂總監Eric Kwok也看得目瞪口呆，並在節目中毫不吝嗇地給予高度評價。Eric Kwok佩服地對張與辰說：「我見到你見到拍子嗰邊（啲分）係咁跌，你知道自己錯乜，就係唱得唔夠長，後尾你後半首唱番長好多，咁就冇事，你咁叻嘅咩？應變能力咁高嘅咩？」這番來自專業音樂人的肯定，無疑是對張與辰實力的最佳證明。
張與辰賽後笑言更愛雙人版：「冇咁大壓力」
儘管在個人挑戰中經歷了驚險一刻，張與辰賽後受訪時卻顯得相當輕鬆。他笑言自己其實更享受雙人合唱的環節，並分享道：「因為冇咁大壓力，但挑戰性又高啲，好考驗同對手嘅默契。」事實上，從節目中所見，他與隊友陳溢光合唱《天才與白痴》時確實表現得非常享受，全程跟著音樂搖擺，又與對方有大量互動，展現出極具治癒感的舞台魅力。
網民大讚專業功架：「真正嘅實力派！」
節目播出後，網民對張與辰的臨場反應給予一致好評，紛紛大讚他展現了專業歌手的頂級素養。有網民留言：「呢啲先係專業歌手，出事都救得返！」「Eric Kwok都讚到咁，張與辰真係有料到。」「睇住啲分跌落紅色，再睇住佢救返上嚟，好似睇戲咁！」「應變能力真係屈機，唔係個個都做到。」「真正嘅實力派，心理質素太強了！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期